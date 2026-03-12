GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
İBB yolsuzluk davasında dördüncü gün: Rüşvet tablosu ve tanık itirafları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç A.Ş. üzerinden yürütülen 161 milyar liralık yolsuzluk davasında, sanık Ümit Polat’ın savunmasıyla rüşvet iddiaları detaylandırıldı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmanın dördüncü gününde, Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat hakim karşısına çıktı. Polat savunmasında, 2024 yılı başlarında Genel Müdür Ali Sukas’ın kendisini çağırarak bir liste sunduğunu ve bu listedeki firmalardan %10 oranında pay istenmesini talep ettiğini ileri sürdü. Bu teklifi reddettiğini belirten Polat, Sukas’ın kendisine "Bu parayı ben değil yukarıdaki kişiler istiyor” dediğini ifade etti.

"Yukarıdaki isimlerin kim olduğunu anladım"

İlerleyen süreçte müteahhitlerin de benzer şikayetlerle kendisine geldiğini anlatan Polat, durumu üst makamlara bildirmesine rağmen sonuç alamadığını ifade etti. Polat, "Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız’ın tutuklanmasıyla, bahsedilen 'yukarıdaki' kişilerin kim olduğunu anladım. 28 Mayıs’ta savcılığa giderek lale ihalelerindeki usulsüzlükleri bizzat anlattım." şeklinde konuştu. 

Ayrıca sanık, Ali Sukas’ın kendisini gözaltı öncesi odaya çağırarak, ifade verirken eşinin milletvekili adaylığı sürecinde kimseden para istenmediğini söylemesi yönünde tembihlediğini savundu.

Milletvekili ziyareti ve rüşvet tablosu gerginliği

Duruşmanın ilerleyen saatlerinde Polat, cezaevindeyken CHP Milletvekili Gökhan Zeybek’in kendisini ziyaret ettiğini ve kızını yurt dışında okutma vaadiyle kendisine teklifte bulunduğunu öne sürdü. Savunmanın sonunda, savcılık makamının iddianamede yer alan Ağaç A.Ş. hakediş hareketliliği tablosunu göstermesi üzerine salonda tansiyon yükseldi. 

Tablodaki fahiş artışlar sorulan Polat, "Daha yoğun istemişlerdir, bilmiyorum" yanıtını verdi. İmamoğlu’nun ise söz konusu rüşvet tablosuna ilişkin sorulara itirazda bulunduğu kayıtlara geçti.


 


 

#ekrem imamoğlu
#İmamoğlu Suç Örgütü Davası
"Çıkar amaçlı suç örgütü" davasında Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı
#Gündem / 18 Mart 2026
#Gündem / 17 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.