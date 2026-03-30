Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmadaki beyanları üzerine harekete geçti. Bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasında ifade veren İmamoğlu hakkında, kullandığı ifadeler sebebiyle yeni bir dosya açıldı.

Savcılıktan yapılan resmi açıklama

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve kamuoyunda 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçundan resen soruşturma başlatıldı."