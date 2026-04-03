İBB davasında ara karar: 18 sanığa oy birliğiyle tahliye

İBB davasında ara karar: 18 sanığa oy birliğiyle tahliye

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında ara karar açıklandı. 18 sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye kararı verildi. 89 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 107’si tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında ara karar açıklandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın 15'inci gününde, mahkeme heyeti oy birliğiyle 18 kişinin tahliyesine hükmetti.

Silivrideki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 No’lu salonda yapılan duruşmada, tahliye edilenler arasında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun da yer aldığı öğrenildi.

Diğer isimler şöyle: Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şirolu, Altan Ertürk, Ebubekir Akın, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Sabri Caner Kırca, Mahir Gün, Davut Bildik, Esra Huri Bulduk, Başak Tatlı, Nazan Başelli, Mustafa Bostancı, Baran Gönül, Zehra Keleş.

Tahliye edilen isimler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Tahliye listesinde, henüz savunmasını yapmamış bazı sanıkların da yer aldığı öğrenildi.

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık dahil olmak üzere hiçbir CHP’li belediye başkanı hakkında tahliye kararı verilmedi.


 

