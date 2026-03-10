AjansHaber Gündem Bakan Kacır: “Türkiye’yi küresel rekabette güçlü bir konuma getirdik”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üretim, istihdam ve teknoloji geliştirmede atılan adımlarla, “Türkiye'yi küresel ölçekte rekabetçi bir yapıya kavuşturduklarını ve yüksek katma değerli üretimin adresi haline getirdiklerini” söyledi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından tamamlanan projelerin açılışı ve atık su arıtma tesisi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda dünyada benzeri az görülen bir kalkınma hamlesine imza attıklarını belirtti.

Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden enerjiye, sanayiden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede; Türkiye’yi ileri taşıyan yatırımlar, reformlar ve projeleri hayata geçirdiklerini belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletimizin yaşam kalitesini yükselten, şehirlerimizin çehresini değiştiren, üretimi, istihdamı ve refahı destekleyen sayısız eseri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Üretim, istihdam ve teknoloji geliştirmede attığımız adımlarla, Türkiye'yi küresel ölçekte rekabetçi bir yapıya kavuşturduk ve yüksek katma değerli üretimin adresi haline getirdik. Şehirlerimizin kendine has karakterini ve birikimini dikkate alarak sahip oldukları yüksek potansiyeli harekete geçirdik. Hedefimiz, sanayideki bu büyük atılımı çevreye saygılı, doğayla barışık bir üretim modeliyle taçlandırmaktır. Üretirken toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan, gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakan doğa dostu bir sanayileşmeyi geleceğe karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz." 

“Akıllı ve yeşil üretim odaklı sanayi üssünü yatırımcıların hizmetine sunacağız”

Kacır, Türkiye Yüzyılı’nda “Sürdürülebilir Sanayi ve Yeşil Dönüşüm” vizyonu kapsamında, 435 milyon liralık yatırımla günlük 24 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisinin temelinin atılacağını belirtti.

Tesisin çevre üzerindeki etkilerini minimum seviyeye indireceğini vurgulayan Kacır, "Sanayi yol haritamızı uzun vadeli, rasyonel ve bütüncül bir bakış açısıyla şekillendirmek, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkarmak üzere Sanayi Alanları Master Planı'nı hazırladık. Sanayicilerimizin güvenli, altyapısı ve lojistik bağlantıları güçlü yatırım yerlerine en uygun maliyetle erişimini amaçlayan çalışmamızın ilk fazında Samsun-Mersin hattında yer alan 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Bunlardan biri de Aksaray'da oluşturduğumuz 4 bin 620 hektar büyüklüğündeki yatırım alanıdır. Şehrimizdeki toplam OSB alanının yaklaşık iki katından daha büyük bir ölçeğe sahip bu dev yatırım alanını altyapısı tamamlanmış, lojistik bağlantıları güçlü, sosyal donatılarıyla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim anlayışını esas alan örnek bir sanayi üssü olarak yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız." dedi.


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
