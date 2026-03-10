AjansHaber Dünya ABD Savunma Bakanı Hegseth: “Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak”

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak." dedi.

Savunma Bakanı Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Komşularının ve Körfez'deki eski müttefiklerinin İran'ı yalnız bıraktığını savunan Hegseth, "Hizbullah, Husiler ve Hamas ya parçalanmış, etkisiz hale gelmiş ya da kenara itilmiş durumda. İran yalnız kalmış durumda." diye konuştu.

İran'a karşı en yüksek sayıda savaş ve bombardıman uçağının kullanılacağını söyleyen Hegseth, "Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak. İstihbarat her zamankinden daha iyi." ifadelerini kullandı.

"İsrail bu çabada gerçekten güçlü bir ortak oldu"

İran'ın "füze kapasitelerinin yüzde 90, insansız hava aracı (İHA) kapasitelerinin de yüzde 83 zayıflatıldığına" yönelik açıklamaları anımsatılan Hegseth, buna dair "güçlü deliller" olduğunu öne sürdü.

Hegseth, İsrail'in ABD'nin desteğinden faydalanıyor olabileceğinden endişe duyanlara vermek istediği mesaj sorulduğunda, "Sadece şunu söylemek isterim ki İsrail, bu çabada gerçekten güçlü bir ortak oldu, farklı hedefleri olsa da onları izlediler. Sonuçta, biz kendi hedeflerimize odaklanmayı sürdürdük." yanıtını verdi.

"Sonuç, ABD'nin çıkarlarına uygun olacak"

Bazı medya organlarında yer alan "savaşın genişlediği" yönündeki değerlendirmelere katılmadığını da ifade eden Hegseth, mevcut durumun aslında sınırlı kaldığını ve giderek daha fazla ülkenin İran'ın nükleer hedefleri ve bölgesel politikaları karşısında ABD ile aynı çizgide hareket ettiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyu "çok ciddiye aldığını" vurgulayan Hegseth, enerji güvenliğini sağlamak amacıyla ülkenin enerji ortaklarıyla koordinasyon halinde çalıştıklarını aktardı.

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonu bitirdikten sonra nasıl bir rol oynayacağı sorusuna ise Hegseth, "Sonuç, ABD'nin çıkarlarına uygun olacak. Halkımızı hedef alabilecek füzelerin nükleer şantaj senaryosu altına yaşamayacağız." yanıtını verdi.

"Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sürdürmek için İran Donanmasını hedef almaya devam ediyoruz"

ABD Genelkurmay Başkanı General Caine de ülkesinin üç ana askeri hedefinin olduğunu söyleyerek, ABD ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırıları önlemek için İran'ın balistik füzelerini ve insansız hava araçlarını imha etmeye devam edeceklerini belirtti.

Komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alınacağı değerlendirmesinde bulunan Caine, "Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sürdürmek için İran Donanmasını hedef almaya devam ediyoruz." dedi.

Caine, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), şu ana kadar 5 binden fazla hedefi vurduğu bilgisini paylaşarak, bu kapsamda tek yönlü insansız hava aracı fabrikalarının da hedef alındığını sözlerine ekledi.


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
