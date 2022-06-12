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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Demir şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Demir'in şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 11 Haziran'da teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Demir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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