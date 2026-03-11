İngiltere'de 60'tan fazla milletvekilinden İsrail'e yaptırım çağrısı

İngiltere Parlamentosu’ndaki İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerine karşı hazırlanan yaptırım önergesinin 60’tan fazla milletvekili tarafından imzalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Burgon, Gazze’deki sürecin ardından Batı Şeria’nın ilhak edilme planlarına dikkat çekerek somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Çifte standart eleştirisi ve yasal yükümlülükler

Burgon, İngiltere'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımları hatırlatarak, İsrail'in savaş suçları karşısında benzer bir kararlılık sergilenmemesini eleştirdi. Önergede, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararları doğrultusunda işgal altındaki bölgelerle yapılan ticaretin durdurulması, yasa dışı yerleşimlere destek veren kişi ve kurumlara seyahat yasağı getirilmesi ve mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Burgon, "Sadece silah, ticaret, ekonomi ve İsrailli yetkililere yönelik yaptırımlar bu savaş suçlarını durdurabilir." değerlendirmesinde bulundu.



