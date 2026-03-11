AjansHaber Dünya İngiltere'de 60'tan fazla milletvekilinden İsrail'e yaptırım çağrısı

İngiltere'de 60'tan fazla milletvekilinden İsrail'e yaptırım çağrısı

İngiltere Parlamentosu'nda 60’tan fazla milletvekili, İsrail’e karşı silah ambargosu ve ticari kısıtlamaları içeren kapsamlı yaptırım önergesine destek verdi.

İngiltere'de 60'tan fazla milletvekilinden İsrail'e yaptırım çağrısı

İngiltere Parlamentosu’ndaki İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerine karşı hazırlanan yaptırım önergesinin 60’tan fazla milletvekili tarafından imzalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Burgon, Gazze’deki sürecin ardından Batı Şeria’nın ilhak edilme planlarına dikkat çekerek somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Çifte standart eleştirisi ve yasal yükümlülükler

Burgon, İngiltere'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımları hatırlatarak, İsrail'in savaş suçları karşısında benzer bir kararlılık sergilenmemesini eleştirdi. Önergede, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararları doğrultusunda işgal altındaki bölgelerle yapılan ticaretin durdurulması, yasa dışı yerleşimlere destek veren kişi ve kurumlara seyahat yasağı getirilmesi ve mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Burgon, "Sadece silah, ticaret, ekonomi ve İsrailli yetkililere yönelik yaptırımlar bu savaş suçlarını durdurabilir." değerlendirmesinde bulundu.


 

İsrail’in, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 72 bin 249’a yükseldi
İsrail’in, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 72 bin 249’a yükseldi
#Dünya / 17 Mart 2026
İspanya'dan BM'ye çağrı: “İsrail'in Lübnan saldırıları dursun”
İspanya'dan BM'ye çağrı: “İsrail'in Lübnan saldırıları dursun”
#Dünya / 16 Mart 2026
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Gündem
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
