Donald Trump: “İran'a ait 28 mayın gemisini vurduk”

ABD Başkanı Donald Trump, Cincinnati'de bir fabrika ziyareti sırasında basın mensuplarının İran gerilimine dair sorularını yanıtladı. Yaşanan süreci "kısa süreli askeri müdahale" olarak nitelendiren Trump, operasyonun ABD açısından beklenenden daha kolay geçtiğini ifade etti. Trump, "Bu, bizi savaştan uzak tutacak kısa süreli bir askeri müdahale. Onlar içinse bu bir savaş. Bizim için ise düşündüğümüzden daha kolay oldu." dedi.

Stratejik hedeflerin imhası

Operasyon kapsamında İran'ın deniz gücüne ağır darbe vurulduğunu kaydeden Trump, şu ana kadar 28 mayın gemisinin vurulduğunu ve bu hedeflere yönelik operasyonların süreceğini belirtti. Amerikan ordusunun performansından memnuniyetini dile getiren Başkan, "Tahmin ettiğimden daha az darbe aldık ve çok kısa bir süre içinde tekrar yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca İran'ın füze sistemleri ve radar ağlarının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunan Trump, "Oradaki hemen her şeyi yok ettik, liderlerini iki kez ortadan kaldırdık, şimdi de yeni bir grup ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.



