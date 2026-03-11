Uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin yanı sıra Ayvacık ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla üç ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.