AjansHaber Dünya Macron: “Hepimiz aynı küresel ekonomik sonuçlarla karşı karşıyayız”

Macron: “Hepimiz aynı küresel ekonomik sonuçlarla karşı karşıyayız”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İsrail’in İran'a saldırmasıyla başlayan Orta Doğu'daki çatışmaların herkes için aynı ekonomik küresel sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Macron: “Hepimiz aynı küresel ekonomik sonuçlarla karşı karşıyayız”

Macron, G7 ülke ve hükümet liderlerinin katılımıyla düzenlenen Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik sonuçlarına ilişkin video konferansın açılışında konuştu.

"Nükleer ve balistik programını sonlandırması için İran'a karşı başlatılan operasyonlarda" 11. güne girildiğini hatırlatan Macron, "Hepimiz aynı küresel ekonomik sonuçlarla karşı karşıyayız." dedi.

Macron, konferansta 3 ana noktaya odaklanacaklarını dile getirerek, ilk olarak devam eden saldırılar ve sahadaki son durumu ve atılacak adımları görüşeceklerini söyledi.

İkinci olarak Hürmüz Boğazı'nda, Kızıl Deniz'de ve Babülmendep Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden güvence altına alınması konusunda koordinasyonu ele alacaklarını aktaran Macron, üçüncü sırada ise ekonomik iş birliğinin masaya yatırılacağını dile getirdi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), Hürmüz Boğazı'ndan aşağı yukarı 20 günde ihraç edilen petrole denk olan 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi konusunda uzlaştığını ifade eden Macron, petrol ve doğal gaz piyasalarında daha çok dalgalanma yaratabilecek olası ihracat kısıtlamalarının önlenmesi için de üçüncü taraflarla işbirliği yapmanın önemli olduğunu vurguladı.


 

#fransa cumhurbaşkanı macron
#Orta Doğu
AB, Orta Doğu ülkelerine yaklaşık 458 milyon avro tutarında insani yardım sağlayacak
AB, Orta Doğu ülkelerine yaklaşık 458 milyon avro tutarında insani yardım sağlayacak
