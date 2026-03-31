Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İngiltere Başbakanı Starmer'la görüştü

Londra'da bir araya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler, Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın önemini görüştü.

Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar masaya yatırıldı

İki ülke için de tarihi önem taşıyan buluşmada liderler, Orta Doğu'da devam eden çatışmaları masaya yatırdı; bölgesel istikrarı yeniden sağlamanın ve gerilimi daha fazla artıracak adımlardan kaçınmanın önemini gündeme getirdi.

İkili, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının ciddi ekonomik etkileri olacağına dikkat çekti. Boğaz'ın güvenilir bir planla yeniden açılmasının ve seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması için birlikte çalışmanın önemli olduğunu kaydetti.

Başbakan Starmer memnuniyetini paylaştı

Başbakan Starmer, Suriye hükümetinin DEAŞ'a yönelik adımları, terörle mücadele faaliyetleri ve İngiltere'yle iş birliğine yönelik girişimlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Starmer, göç, geri dönüşlerin sağlanması için yakın iş birliği, sınır güvenliği ve insan kaçakçılığıyla mücadelede daha fazla gelişme umduğunu da vurguladı.