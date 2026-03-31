Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İngiltere Başbakanı Starmer'la görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İngiltere Başbakanı Starmer'la görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da bir araya gelerek Suriye bölgesindeki gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Londra'da bir araya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler, Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın önemini görüştü. 

Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar masaya yatırıldı 

İki ülke için de tarihi önem taşıyan buluşmada liderler, Orta Doğu'da devam eden çatışmaları masaya yatırdı; bölgesel istikrarı yeniden sağlamanın ve gerilimi daha fazla artıracak adımlardan kaçınmanın önemini gündeme getirdi.  

İkili, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının ciddi ekonomik etkileri olacağına dikkat çekti. Boğaz'ın güvenilir bir planla yeniden açılmasının ve seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması için birlikte çalışmanın önemli olduğunu kaydetti.  

Başbakan Starmer memnuniyetini paylaştı 

Başbakan Starmer, Suriye hükümetinin DEAŞ'a yönelik adımları, terörle mücadele faaliyetleri ve İngiltere'yle iş birliğine yönelik girişimlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.  

Starmer, göç, geri dönüşlerin sağlanması için yakın iş birliği, sınır güvenliği ve insan kaçakçılığıyla mücadelede daha fazla gelişme umduğunu da vurguladı.  

Suriye'nin ekonomik dönüşümü için altyapının yeniden inşasının önemli olduğuna dikkat çekildi. İki lider İngiliz iş dünyasının bu alanda nasıl katkı sunabileceğini de ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
#Gündem / 31 Mart 2026
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine saldırılarında 7 kişi öldü
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine saldırılarında 7 kişi öldü
#Gündem / 31 Mart 2026
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Gündem
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İran Kızılayı: “ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil hedef sayısı 110 bini geçti”
İran Kızılayı: “ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil hedef sayısı 110 bini geçti”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'i kabul etti
