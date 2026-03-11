AjansHaber Spor Barış Göktürk, Fenerbahçe başkanlığı için 2027’de aday olacağını açıkladı

Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, 2027’de yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını açıkladı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Fenerbahçe Kalkınma Platformu Kurucusu ve Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Göktürk, bir otelde düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulübün sportif, kurumsal ve ekonomik geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalıcı sportif başarının bireylere bağlı yönetim anlayışıyla değil, profesyonel futbol aklı ve güçlü ekonomik modelle desteklenen kurumsal bir yapı ile sağlanabileceğini belirten Göktürk, kulüpte bu anlayışın yerleşmesi gerektiğini söyledi.

Son 40 yılda Fenerbahçe’nin futbolda 8 şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Göktürk, aynı dönemde rakip kulüplerden birinin 19, diğerinin ise 10 şampiyonluk elde ettiğini kaydetti.

“Başarı, doğru kadro planlaması ve profesyonel futbol yönetimiyle mümkündür”

Kulübün dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katmasına rağmen birçok sezonda şampiyonluğa ulaşamadığını dile getiren Göktürk, “Kalıcı sportif başarı yalnızca yıldız transferlerle değil, doğru kadro planlaması ve profesyonel futbol yönetimiyle mümkündür. Bu anlayış kulüpte kurumsallaşmak zorunda. Manchester City’ de uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini profesyonel futbol yapılanması ve güçlü ekonomik modeliyle sona erdirdi.” dedi.

Fenerbahçe'nin basketbol branşında profesyonel yönetim modeliyle hareket ettiğini vurgulayan Göktürk, şahıslardan bağımsız bir sistem kurulması gerektiğinin altını çizdi.

“2026’da seçime karşıyız”

Göktürk, kulübün 2026 yılında olağanüstü bir seçime gitmemesi gerektiğini belirterek, reformlara odaklanılmasının ve mevcut yönetimin görev süresini tamamlamasının kulüp istikrarı açısından önemli olduğunu söyledi.

2027 yılında yapılacak olağan genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıklayan Göktürk, “2027 yılında koşulsuz ve şartsız başkanlığa adayım. 2026’da seçime karşıyız ancak zorunlu bir durum oluşursa sorumluluk almaktan kaçınmayız. Olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı sürece 2026’da aday olmayacağız. Seçilmemiz halinde ilk olarak profesyonellerden oluşan bir futbol komitesi kuracağız. Orta ve uzun vadede kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapılarla kulübün gelirlerini artırmayı ve gayrimenkul gelirlerini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Göktürk, konuşmasını taraftara destek çağrısıyla tamamladı:

“Sezon henüz bitmedi. Şampiyonluk ihtimalimiz sürüyor. Taraftarımız takımımızı desteklemeye devam etmeli. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fenerbahçe.”


 

"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Toprak Razgatlıoğlu, Brezilya'da MotoGP sahnesine çıkıyor
Toprak Razgatlıoğlu, Brezilya'da MotoGP sahnesine çıkıyor
A Millilerin 2026 FIFA Dünya Kupası serüveni başlıyor
A Millilerin 2026 FIFA Dünya Kupası serüveni başlıyor
