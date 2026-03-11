Bakan Alparslan Bayraktar, madencilerle iftar sofrasında buluştu

Bakan Bayraktar, "Çalışma sayısı ve süreleri en kısa zamanda normale döndürecek tedbirleri de en hızlı şekilde alıyoruz. Bundan bir endişeniz olmasın." dedi.

İftara Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mesut Özil katıldı.

“Kendi enerjisine sahip ülke daha güçlü”

Ortadoğu’da bir savaş yaşandığına ve savaşla birlikte enerji konusunun daha çok gündeme geldiğine işaret eden Bakan Bayraktar, "Burada sizlerin yaptığı işin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kendi enerjisi olan, kendi enerji kaynaklarını kullanabilen bir ülkenin çok daha farklı, çok daha güçlü olduğu bir süreç var. Onun için biz hep, başından beri Milli Enerji ve Maden Politikası diyorduk." dedi.

“Önce iş sağlığı ve güvenliği”

Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinen Bakan Bayraktar, “Sizlerin sağlığı, güvenliği ve emniyeti bizim için en öncelikli konu. Elbette üreteceğiz ve ülkemiz ürettikçe büyüyecek, ancak asıl önemli olan sizlerin sağlıklı bir şekilde bu üretimi

sürdürebilmeniz. Bu nedenle ‘çevreye rağmen değil, çevreyle uyumlu üretim yapacağız’ diyoruz. Türkiye'nin madenlerini böylece ekonomimize kazandırmış olacağız.” dedi.



