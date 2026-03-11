Bakan Alparslan Bayraktar, madencilerle iftar sofrasında buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) işlettiği Kozlu taşkömürü maden ocağında madencilerle iftar yaptı.

(İHA)
Bakan Bayraktar, "Çalışma sayısı ve süreleri en kısa zamanda normale döndürecek tedbirleri de en hızlı şekilde alıyoruz. Bundan bir endişeniz olmasın." dedi.

İftara Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mesut Özil katıldı.

“Kendi enerjisine sahip ülke daha güçlü”

Ortadoğu’da bir savaş yaşandığına ve savaşla birlikte enerji konusunun daha çok gündeme geldiğine işaret eden Bakan Bayraktar, "Burada sizlerin yaptığı işin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kendi enerjisi olan, kendi enerji kaynaklarını kullanabilen bir ülkenin çok daha farklı, çok daha güçlü olduğu bir süreç var. Onun için biz hep, başından beri Milli Enerji ve Maden Politikası diyorduk." dedi.

“Önce iş sağlığı ve güvenliği”

Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinen Bakan Bayraktar, “Sizlerin sağlığı, güvenliği ve emniyeti bizim için en öncelikli konu. Elbette üreteceğiz ve ülkemiz ürettikçe büyüyecek, ancak asıl önemli olan sizlerin sağlıklı bir şekilde bu üretimi

sürdürebilmeniz. Bu nedenle ‘çevreye rağmen değil, çevreyle uyumlu üretim yapacağız’ diyoruz. Türkiye'nin madenlerini böylece ekonomimize kazandırmış olacağız.” dedi.


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
