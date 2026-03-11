AjansHaber Dünya Romanya, ABD’nin hava üslerini kullanma talebine yeşil ışık yaktı

Romanya, ABD’nin hava üslerini kullanma talebine yeşil ışık yaktı

Romanya Meclisi, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini oy çokluğuyla onayladı.

Romanya, ABD’nin hava üslerini kullanma talebine yeşil ışık yaktı

Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan'ın talebi üzerine mecliste ABD'nin Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence yakınlarında bulunan Mihail Kogalniceanu Hava Üssü ve ülkenin orta kesimlerinde yer alan Campia Turzii Hava Üssüne asker ve savaş uçağı konuşlandırma isteği ele alındı.

Oy çokluğuyla kabul edilen talep doğrultusunda ABD'nin Romanya'daki üslere asker ve teçhizat konuşlandıracağı açıklandı.

ABD’nin talebine karşı çıkan muhalefetteki Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, meclisteki konuşmaları düdük ve ıslıklarla yarıda keserek, “Romanya’yı savaşa sürükleyecek bu talebi oylamayacaklarını” söyledi.

Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD'nin talebinin savunma amaçlı olduğunu, Romanya vatandaşlarının endişelenmemesi gerektiğini belirtmişti.


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
#Gündem / 29 Mart 2026
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
#Gündem / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Gündem
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
