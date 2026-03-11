Romanya, ABD’nin hava üslerini kullanma talebine yeşil ışık yaktı

Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan'ın talebi üzerine mecliste ABD'nin Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence yakınlarında bulunan Mihail Kogalniceanu Hava Üssü ve ülkenin orta kesimlerinde yer alan Campia Turzii Hava Üssüne asker ve savaş uçağı konuşlandırma isteği ele alındı.
Oy çokluğuyla kabul edilen talep doğrultusunda ABD'nin Romanya'daki üslere asker ve teçhizat konuşlandıracağı açıklandı.
ABD’nin talebine karşı çıkan muhalefetteki Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, meclisteki konuşmaları düdük ve ıslıklarla yarıda keserek, “Romanya’yı savaşa sürükleyecek bu talebi oylamayacaklarını” söyledi.
Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD'nin talebinin savunma amaçlı olduğunu, Romanya vatandaşlarının endişelenmemesi gerektiğini belirtmişti.