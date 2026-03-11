Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Anavatan ve garantör olarak Kıbrıs’taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Ortadoğu’daki gerilimin hatırlatılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin sorulması üzerine Yılmaz, son dönemde askeri açıdan Rum tarafına önemli silah sevkiyatları yapıldığını söyledi.

“Herkes 50 yılı aşkın süredir güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürüyor”

Bu durumun adayı riskli hale getirdiğini belirten Yılmaz, “Rum tarafının attığı adımların son dönemde somut yansımalarını gördük. Bu gelişmeler tüm adayı riske atıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile sadece Türklere değil, adanın tamamına güven sağlandı. Türküyle, Rumuyla herkes 50 yılı aşkın süredir güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürüyor. Biz bunun bozulmasını istemiyoruz. Hem Türk tarafı hem Rum tarafı için daha huzurlu bir gelecek istiyoruz. Elbette herkesin egemen eşitliği temelinde. Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız. Anavatan ve garantör olarak gelişmeleri dikkate alarak gerekli adımları atıyoruz. Bundan sonra da ihtiyaç duyulan her adımı atmaya devam edeceğiz. Attığımız tüm adımlar adadaki herkesin güvenliği içindir.” diye konuştu.