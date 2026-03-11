AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Anavatan ve garantör olarak Kıbrıs’taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirterek, “Anavatan ve garantör ülke olarak bölgemizdeki gelişmeleri dikkate alarak gerekli adımları atıyoruz.” dedi.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Ortadoğu’daki gerilimin hatırlatılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin sorulması üzerine Yılmaz, son dönemde askeri açıdan Rum tarafına önemli silah sevkiyatları yapıldığını söyledi.

“Herkes 50 yılı aşkın süredir güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürüyor”

Bu durumun adayı riskli hale getirdiğini belirten Yılmaz, “Rum tarafının attığı adımların son dönemde somut yansımalarını gördük. Bu gelişmeler tüm adayı riske atıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile sadece Türklere değil, adanın tamamına güven sağlandı. Türküyle, Rumuyla herkes 50 yılı aşkın süredir güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürüyor. Biz bunun bozulmasını istemiyoruz. Hem Türk tarafı hem Rum tarafı için daha huzurlu bir gelecek istiyoruz. Elbette herkesin egemen eşitliği temelinde. Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız. Anavatan ve garantör olarak gelişmeleri dikkate alarak gerekli adımları atıyoruz. Bundan sonra da ihtiyaç duyulan her adımı atmaya devam edeceğiz. Attığımız tüm adımlar adadaki herkesin güvenliği içindir.” diye konuştu.

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
#Gündem / 29 Mart 2026
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
#Gündem / 29 Mart 2026
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
