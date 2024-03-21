Metin Şenay davasında kan donduran detaylar!

Bağcılarda su satışı yapan Metin Şenay'ın iş yerine yaptırdığı gizli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.

Cinsel istismar şüphesiyle tutuklu yargılanan Şenay için hazırlanan iddianamede kan donduran yeni detaylara ulaşıldı.

Şenay'ın istismar ettiği çocukların isimlerini dükkanının duvarına tek tek yazdığı ortaya çıktı.

Şenay'ın suç listesin andıran duvarında adı geçen iki isminse baldızının çocukları olduğu tespit edildi.

Olay nasıl yaşandı?

İstanbul-Bağcılar’da Metin Şenay isimli bir sucu, 24 Mayıs 2023’te okuldan çıkan 11 yaşındaki M.Y.’yi aracıyla kendisine ait su dükkanına götürüp, ses yalıtımlı özel bir bölmede cinsel istismarda bulundu.

M.Y.’nin ailesi, okul çıkışı eve geç kalan çocuklarını aramaya başladı. Çocuklarından iz bulamayan aile, polise giderek durumu bildirdi. Bunun üzerine polis çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu M.Y.’nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay’a ait olduğu ortaya çıktı. Şenay’ın ev ve işyerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Şenay, kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şenay’ın, M.Y.’yi “Seni evine bırakayım. Sen yorulma” diyerek aracına bindirdiği, çocuğu evine bırakmak yerine işyerine götürdüğü ortaya çıktı.

Mağdur M.Y.'nin ifadelerinin ardından yakayı ele veren Şenay'ın iş yerideki bir odayı süngerle kaplayarak ses izolasyonu sağladığı, dükkânındaki odada çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve o anları kayıt altına aldığı gerekçesiyle 196 yıl hapis istemiyle dava açıldı.