ABD'de intihar eden Epstein'in suç ortağı Fransız Brunel de cezaevinde ölü bulundu

Paris Savcılığı, 18 Aralık 2020'de Senegal'e giderken havalimanında cinsel saldırı ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan Jean-Luc Brunel'in cezaevinde ölü bulunduğunu duyurdu. Brunel'in intihar ettiği belirtilirken, savcılık soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Yaşamını yitiren 74 yaşındaki Jean-Luc Brunel’in, sahibi olduğu 'Karin Models' isimli mankenlik ajansı aracılığı ile küçük yaştaki kızları milyarder Epstein’e göndermekle suçlanıyordu. Brunel'in avukatı müvekkilinin ölüm haberinin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

Fransa'da 2019 yılında soruşturmanın başlamasının ardından birden fazla kadın şikayetçi olarak polise ifade verdi.

Yatırım fonu yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein

Amerikalı milyarder Epstein, 66 yaşındayken 10 Ağustos Cumartesi günü hücresinde kendisini boynundan asarak intihar etmişti.

Epstein ölümünün öncesinde temmuz ayında görülen davasında, 2002 ve 2005 yılları arasında 18 yaşın altındaki onlarca genç kıza cinsel istismar ve fuhşa zorlama suçlamalarını reddetti.

Davanın savcısı Epstein’ı, söz konusu yıllar arasında kız çocuklarına kendisine masaj yapmak için para ödediğini ve bu durumun cinsel istismara dönüştüğü yönünde karar verdi.

Prens Andrew cinsel saldırı davasına uzlaştı

'Epstein ile arkadaşlığımdan pişmanım' diyen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ise kendisine karşı cinsel saldırı suçlamasıyla dava açan Virginia Giuffre ile uzlaşmaya vardı.

New York kentindeki bir federal mahkemeye sunulan uzlaşma kapsamında Prens Andrew yapılan suçlamaları kabul etmedi, ancak Giuffre'nin cinsel tacize uğrayan kurbanlara yardımcı olmak amacıyla kurduğu derneğe çok yüklü miktarda bağış yapacağı belirtildi. Miktarın ne olduğu açıklanmadı.

Prensin hiçbir zaman Giuffre'ye karşı kötülük yapma niyetinde olmadığı dile getirilen anlaşmada "Prens Andrew, Giuffre'nin hem cinsel taciz kurbanı hem de kamuoyundaki haksız saldırıların sonucu olarak acı çektiğini kabul eder" ifadeleri yer aldı.