Arda Güler tarihe geçti: Kendi yarı sahasından gol

Arda Güler tarihe geçti: Kendi yarı sahasından gol

İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta yaklaşık 70 metreden attığı gol ile sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak karşılaşmaya damga vurdu.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kalecinin çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan attığı gol ile dikkatleri üzerine çekti.

Arda Güler’den 31 yıl sonra tarihi gol

Arda Güler, attığı golle 1995’ten bu yana kendi yarı sahasından gol atan ilk Real Madrid oyuncusu oldu. Eflatun beyazlılarda son olarak 1995 yılında Mikel Lasa, Sevilla maçında kendi yarı sahasından gol kaydetmişti.

Arbeloa: “Bu golü poster yapıp duvara asmalıyız”

Karşılaşmanın ardından Arda Güler'in tarihe geçen golünü değerlendiren Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, "Bu golü poster yapıp duvara asmalıyız. Eşi benzeri görülmemiş bir şey. Muhteşem. Ben de dahil herkesin ellerini şaşkınlıkla havaya kaldırdığını gördüm. Sadece Arda'nın golünü görmek için 2-3 bilet almaya değerdi" ifadelerini kullandı.

43 maçta 17 gole doğrudan katkı

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplan 43 maça çıkan Arda Güler, 4 gol atıp 13 de asist yaparak toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.

