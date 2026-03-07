İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı

İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı

İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik büyük çaplı saldırılarını şiddetle kınayarak, sayıları artmaya devam eden sivil kurbanların ailelerine en derin taziyelerini ve dayanışmasını iletti.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İspanya hükümetinin, tüm bölge için hayati önem taşıdığını düşündüğü Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına olan bağlılığını yinelediği belirtildi.

İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağrıldığı açıklamada, "Tüm taraflar, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına ve Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına tam olarak uymalıdır. İspanya, İsrail'i, 1701 sayılı kararın yetkisine uygun olarak Lübnan'da konuşlandırılan İspanyol birliği de dahil olmak üzere barış gücü birliklerine saygı göstermeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısının yinelendiği açıklamada, İspanya'nın "Lübnan hükümetinin, ülkesindeki topraklarının tamamında Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek ve bunları ülkenin güneyine etkin bir şekilde yeniden konuşlandırılması için aldığı önlemlere destek verdiği" aktarıldı.


 

