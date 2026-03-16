İspanya'dan BM'ye çağrı: "İsrail'in Lübnan saldırıları dursun"

İspanya Savunma Bakanı Robles, BM'den İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmasını ve UNIFIL barış gücü misyonunun güvenliğinin sağlanmasını talep etmesini istedi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişimde bulunarak İsrail'in Lübnan topraklarına düzenlediği operasyonların sonlandırılması için çağrı yaptı. 

Lübnan'da görev yapan UNIFIL bünyesindeki İspanyol birliğiyle video konferans yöntemiyle görüşen Robles, bölgedeki kritik durumu değerlendirdi. Yaklaşık 670 İspanyol askerinin görev yaptığı bölgede çatışmaların şiddetlendiğini vurgulayan Bakan, UNIFIL misyonunun korunması gerektiğini belirtti.

Sığınaklarda süren bekleyiş

Bölgedeki askeri hareketliliğe dair verileri paylaşan Robles, İsrail'in Lübnan'a yönelik günlük 60-70 civarında hava ve topçu saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti. Çatışmaların ortasında kalan İspanyol askerlerinin güvenlik gerekçesiyle uzun süre sığınaklarda vakit geçirmek zorunda kaldığını dile getiren Robles, "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurması ve ülkedeki barış gücü misyonunun güvence altına alınması için Birleşmiş Milletlerin İsrail'den talepte bulunmasını" istedi.

 

 

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 72 bin 249'a yükseldi
