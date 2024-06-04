Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar

İstanbul'da yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Zekeriya Tokur hakkında kız kardeşi, kendisinden uyuşturucu parası istediği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 Mayıs'ta uzaklaştırma kararı aldırdı. Tokur, uzaklaştırma kararını ihlal ederek kız kardeşiyle annesinin bulunduğu eve uyuşturucu parası istemek için gitti. Tarafların tartışması üzerine Tokur'un kız kardeşi KADES uygulamasından durumu polis ekiplerine haber verdi.

6. KATTAN ATLADI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Tokur'un Sulh Ceza Hakimliği'ndeki savunmasında, "Aramızda itişme olmadı, ablam beni itti. Ben dokunmadım, para istediğim doğrudur, evi yakacağımı söylemedim. Eve gittiğime de pişman oldum, evde yaşamıyordum. Uzun süredir sokakta kalıyorum. Bu da benim için zaten son, affınıza sığınıyorum." dediği öğrenildi.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce şüphelinin uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ifade edilerek tutuklanmasına karar verildi.Karar sonrasında Tokur, yanındaki polislerden kurtularak 6. kattan kendini aşağı bıraktı. Tokur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Tokur’un cenazesi olay yerinden kaldırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.