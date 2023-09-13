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Zonguldak Ereğli'de maden ocağında göçük: 1 ölü, 6 yaralı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte 6 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte 6 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

"1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan olaya ilişkin açıklama geldi. Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Zonguldak Ereğli’de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük." ifadelerini kullandı.

İşçiler hastaneye sevk edildi

Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında saat 15.20 sıralarında göçük meydana geldi.

Olay sonrası bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yaralı kurtarılan bir işçi hastaneye kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Vardiyada 280 işçi çalışıyor

"Vardiyada 280 kişi çalışıyor. Diğer arkadaşlar için bir tehlike durumu yok. Arama kurtarma çalışmalarına onlar da yardım ediyor."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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