Yargıtay ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, iki kurum arasında Hukuk Fakültesi Öğrencileri Staj, Hukuk Kliniği Çalışmaları ve Eğitim İşbirliği Protokolü'nün imzalandığı bildirildi.

İmza törenine, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Koyuncu'nun katıldığı ifade edildi.