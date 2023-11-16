Süper Kupa maçının nerede oynanacağı kesinleşti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen yılın lig şampiyonu Galatasaray ile kupa şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu.

Anlaşmaları Ağustos ayında yaptıklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, "İki takımın da TFF'ye verdiği bir yetki var. TFF "Size ek gelir kazandırmak istiyoruz, var mısınız yok musunuz?" diye sorduk. Ali Koç da Dursun Özbek de 'Varız' dediler. Bunun üzerine teklif hazırlayan TFF, iki taraftan da vekalet aldı. İki kulüp, TFF'ye imza yetkisi verdi. O yüzden biz rahatız. "Bizden habersiz biz el kaldırmadık" diyemezler. Ağustos ayından bu yana maçın nerede oynanacağı biliniyordu" dedi.

"En iyi teklif Arabistan'dan geldi"

Büyükekşi, "Almanya, İngiltere, Arabistan ve Azerbaycan'dan ciddi tekifler vardı. Almanya ile İngiltere üzerinde çok durduk. Güvenlik sorunu nedeniyle iki ülkeyi elemek zorunda kaldık. Orada bir taşkınlık olup güvenliği sağlayamayacağımızı söyledik, diğer taraflar da bunu garanti edemedi. Bu durumda Azerbaycan ve Arabistan arasında kaldık. İki ülkenin arasındaki en iyi teklifi Arabistan verdi. Değişim içindeler. Dünyanın gözü orada. Dünyanın en iyi oyuncularını transfer ettiler. 2034 Dünya Kupası için milli takım oluşturmak için tura çıktılar. Genç oyuncuları aileleriyle Arabistan'a getirip bir milli takım oluşturmak istiyorlar. Dünya Kupası'nı kazanmak için bir takım oluşturmak istiyorlar. Kendi vatandaşları yapabilecekleri oyuncuları bulup 2034'te yer almak isteyen bir Arabistan var. O anlamda çalışmaları olduğu için bize yapılan en iyi teklif bu" ifadelerini kullandı.

"29 Aralık'ta Arabistan'da oynanacak"

Mehmet Büyükekşi, "İki takımın da çok büyük sıcak paraya ihtiyacı var. Yüksek Divan Kurulu'nda Uğur Dündar'ın çağrısında yönetim ve başkan o gün el kaldırmadı. Galatasaray'da da başkan hariç yönetim ve divan kurulu üyelerinin karşı çıkması var. Başkan zaten olayı biliyor. Olayın içinde ve bu çalışmaları biliyor. Geldiğimiz son nokta itibarıyla Süper Kupa, Arabistan'da 29 Aralık'ta oynanacak." diye konuştu.