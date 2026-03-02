Milli atıcı Elif Duygu Eren Kotoş, Avrupa’da bronz madalya elde etti

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen Avrupa Kadınlar 10 Metre Havalı Silahlar Şampiyonası’nda madalya sahipleri belli oldu. Elemeler sonucu ilk 8’e kalmayı başaran Elif Duygu ve Damla Köse finalde yarışmaya hak kazandı.
Final müsabakasını 230.6 puanla tamamlayan Elif Duygu, üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. Milli atıcı, böylece bu disiplinde büyükler kategorisinde Türkiye'ye, Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandırdı.
Diğer milli sporcu Damla Köse ise 166.3 puanla final müsabakasını 6. sırada bitirdi.
“Avrupa rekoru Norveç’ten geldi”
Kadınlar 10 Metre Havalı Silahlar kategorisinde altın madalyayı, finalde 253.7 puanla Avrupa rekoru kıran Norveçli Pernille Nor-Woll kazandı. Gümüş madalya ise Alman sporcu Anna Janssen’in oldu.