"Arabeskin Babası" Müslüm Gürses’in aramızdan ayrılışının 13’üncü yılı

Asıl adı Müslüm Akbaş olan, müziğiyle gönüllerde silinmez izler bırakan usta, 7 Mayıs 1953’te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde, Mehmet ve Emine Akbaş çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ailesinin ekonomik sıkıntıları nedeniyle 3 yaşında Adana'ya göç etmek zorunda kalan Gürses, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Kalbimizde derin izler bırakan usta, bir süre ayakkabı tamirciliği ve terzilik yaparak hayatını kazandı.

14 yaşından itibaren Gürses soyadını kullanmaya başladı

Usta sanatçı 1967'de henüz 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katılarak birinci oldu. Yarışmadan sonra "Gürses" soyadını kullanmaya başlayan sanatçı, kısa bir süre çay bahçesinde türkü söyledi ancak işlerin iyi gitmemesi sebebiyle terziliğe geri döndü.

Müslüm Gürses, Adana'daki bir gazinoda assolist olarak sahneye çıkan Sadık Altınmeşe'nin hastalanmasının ardından onun yerine sahneye çıkınca büyük ilgi gördü ve mikrofonu bir daha elinden bırakmadı.

Bir yandan Adana'da çeşitli mekanlarda konserler veren sanatçı, 1967'den itibaren her cumartesi TRT Çukurova Radyosu'nda canlı yayında türküler söyledi. 1968 yılında ilk 45’liği "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" ile müzikseverlerle buluştu.

"Sevda Yüklü Kervanlar" ile satış rekoru kırdı

"Sevda Yüklü Kervanlar" adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmayı başaran sanatçının, "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'liği 300 bin basılarak rekor kırdı.

Umutsuzların ve çaresizlerin "babası" oldu

“Özür Diliyorum Senden", "İsyankar" ve "Ben İnsan Değil Miyim?" albümleriyle 1990'lı yıllarda müzik dünyasında ikinci büyük çıkışını yakalayan Gürses, şarkılarıyla kendisini umutsuz, çaresiz hissedenlerin babası oldu.

Gürses, "Gönül Teknem" adlı albümünün yanı sıra yazar Murathan Mungan'la ortak projesi olan "Aşk Tesadüfleri Sever" adlı albümünü 2006'da çıkardı. David Bowie, Bjork, Bob Dylan ve Leonard Cohen'in de aralarında olduğu birçok yabancı müzisyenin bestelerine Mungan'ın yazdığı sözleri yorumlayan sanatçı, hayatının son yıllarında bazı pop ve rock tarzındaki şarkıları da repertuvarına kattı.

Bülent Ortaçgil'in "Sensiz Olmaz", Nilüfer'in "Olmadı Yar", Teoman'ın "Paramparça", Tarkan'ın "İkimizin Yerine", Şebnem Ferah'ın "Sigara" ve Kenan Doğulu'nun "Tutamıyorum Zamanı" adlı çalışmalarını da seslendirerek, 2009'da "Sandık", 2010'da ise "Yalan Dünya" albümlerini çıkardı.

Müziğiyle olduğu kadar, kamera karşısında da izleyicilerini mest etti

Arabesk akımının yükseldiği dönemde Yeşilçam'a da adım atan Gürses, 38 filmde rol aldı. Sanatçı ilk kez 1979'da çekilen "İsyankar" filmiyle kamera karşısına geçerken, 1980'de "Bağrı Yanık", "İtirazım Var", "Hasret", "Kul Sevdası", "Zeytin Gözlüm", 1981'de "Mutlu Ol Yeter", 1983'te "Anlatamadım", 1984'te "Ağlattı Kader", "Bir Yıldız Doğuyor", "Çare Sende Allah'ım", "Garibanlar", "Sev Yeter", 1985'te "Güldür Yüzümü", "İkizler", "Kul Kuldan Beter", "Yaranamadım", 1986'da "Beleşçiler", "Çığlık", "Seher Vakti", "Töre", "Yıkıla Yıkıla", "Kader Rüzgarı", "Kısmetin En Güzeli", "Küskünüm", 1987'de "Oğlum", "Talihsizler", 1988'de "Yalnızlık Korkusu", 1990'da "Dertler İnsanı", "Dünya Boştur", 2000'de "Sevmemeli", 2002'de "Bir Akıllı Bir Deli", "Muhabbet Kuşları", "Ömerçip", 2005'te "Balans ve Manevra", 2006'da "Amerikalılar Karadeniz'de 2", 2008'de "Esrarlı Gözler" ve 2011'de "Şov Bizinıs" filmlerinde oynadı.

Sahneye ilk kim çıkacak kavgası aşk ile bitti

Muhterem Nur ile 1982'de Malatya turnesinde ilk kez karşılaşan ve "Sahneye ilk kim çıkacak?" kavgası eden usta sanatçı, bu olaydan sonra Nur'dan ayrılmadı.

Gürses, Nur ile 1986'da hayatını birleştirdi. O dönem Türk sinemasında oldukça popüler olan Nur, eşinin isteğiyle sanat yaşamını sonlandırırken, Gürses'in yaşamındaki en büyük destekçisi oldu.

Yaklaşık 44 yıllık kariyerinde 78 albüm çıkaran Gürses, 15 Kasım 2012'de geçirdiği baypas ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve dört ay yoğun bakımda kaldı. Tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te hayata gözlerini yuman usta sanatçının cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.