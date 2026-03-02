Türk Kızılay’dan Ramazan’da 21 ülkede insani yardım seferberliği

Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında insani yardımlar, sosyal destek programları, kan bağışı organizasyonları ve uluslararası insani diplomasi faaliyetleriyle her yıl milyonlarca insana ulaşan Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

Ramazan ayı boyunca yurt dışında insani yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, savaş, çatışma, yoksulluk ve yerinden edilme krizlerinden etkilenen bölgelerde aşevleri aracılığıyla sıcak yemek dağıtımı yapıyor, iftar sofraları kuruyor ve binlerce aileye gıda kolisi desteği sağlıyor.

Gazze'de günde 60 bin kişilik iftar ve sahur

Türk Kızılay bu kapsamda, Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde faaliyet gösteren aşevleri aracılığıyla günlük 60 bin kişilik iftar yemeği ve sahurluk dağıtımını sürdürüyor. Ramazan programı kapsamında, Gazze'nin farklı bölgelerinde gıda kolileri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ayrıca Al-Ariş Limanına ulaşan 21'inci İyilik Gemisinin tahliyesi tamamlandı. Gemiden toplam 249 tırlık insani yardım malzemesi boşaltılırken, yardımların Gazze'ye ulaştırılması için sınır geçişlerine ilişkin süreç yakından takip ediliyor.

Yemen'de Ramazan programı kapsamında Aden ve Lahj eyaletlerinde savaş mağduru ve iç göçten etkilenen ailelere gıda kolileri dağıtıldı. Program çerçevesinde toplam 500 gıda kolisi ve 1000 kişilik iftar yemeği dağıtımı tamamlandı. Yardımlarla şimdiye kadar yaklaşık 5 bin ihtiyaç sahibine ulaşıldı.



