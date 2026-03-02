AjansHaber Gündem Türk Kızılay’dan Ramazan’da 21 ülkede insani yardım seferberliği

Türk Kızılay’dan Ramazan’da 21 ülkede insani yardım seferberliği

Türk Kızılay, 2026 Ramazan programı kapsamında Gazze başta olmak üzere 21 ülkede iftar, sahur ve gıda kolisi dağıtımlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Türk Kızılay’dan Ramazan’da 21 ülkede insani yardım seferberliği

Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında insani yardımlar, sosyal destek programları, kan bağışı organizasyonları ve uluslararası insani diplomasi faaliyetleriyle her yıl milyonlarca insana ulaşan Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

Ramazan ayı boyunca yurt dışında insani yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, savaş, çatışma, yoksulluk ve yerinden edilme krizlerinden etkilenen bölgelerde aşevleri aracılığıyla sıcak yemek dağıtımı yapıyor, iftar sofraları kuruyor ve binlerce aileye gıda kolisi desteği sağlıyor.

Gazze'de günde 60 bin kişilik iftar ve sahur

Türk Kızılay bu kapsamda, Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde faaliyet gösteren aşevleri aracılığıyla günlük 60 bin kişilik iftar yemeği ve sahurluk dağıtımını sürdürüyor. Ramazan programı kapsamında, Gazze'nin farklı bölgelerinde gıda kolileri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ayrıca Al-Ariş Limanına ulaşan 21'inci İyilik Gemisinin tahliyesi tamamlandı. Gemiden toplam 249 tırlık insani yardım malzemesi boşaltılırken, yardımların Gazze'ye ulaştırılması için sınır geçişlerine ilişkin süreç yakından takip ediliyor.

Yemen'de Ramazan programı kapsamında Aden ve Lahj eyaletlerinde savaş mağduru ve iç göçten etkilenen ailelere gıda kolileri dağıtıldı. Program çerçevesinde toplam 500 gıda kolisi ve 1000 kişilik iftar yemeği dağıtımı tamamlandı. Yardımlarla şimdiye kadar yaklaşık 5 bin ihtiyaç sahibine ulaşıldı.


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
#Gündem / 29 Mart 2026
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
#Gündem / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
