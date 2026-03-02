Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte'den kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde gündemdeki önemli konuları değerlendirdi. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, ikili görüşmede bölgesel ve küresel çaptaki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Ankara'daki NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor

Türkiye'nin çevresindeki çatışma süreçlerini yakından izlediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı barışın tesisi noktasında diplomasiye alan açılmasının kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Görüşme esnasında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO Liderler Zirvesi'ne dair hazırlık süreçlerine de değinen Erdoğan, Türkiye'nin bu zirveye en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Rutte ise, "NATO olarak 360 derece bakış açısıyla müttefiklerin güvenliğinin teminine katkı sunmaya devam edeceklerini" ifade ederek, ittifakın stratejik duruşuna dair mesajlar verdi. Görüşme, tarafların küresel güvenlik konularındaki ortak hassasiyetlerini bir kez daha ortaya koydu.