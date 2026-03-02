Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatı durma noktasına geldi

Güvenlik risklerinin yükselmesiyle beraber boğazdan geçişler büyük ölçüde yavaşlarken, yüzlerce petrol tankeri bölgede beklemeye başladı.

Basra Körfezi’ni Umman Denizi üzerinden Hint Okyanusu’na bağlayan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu petrolünün dünya pazarlarına ulaştırılmasında hayati rol oynuyor. Küresel günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 20’sinin taşındığı bu stratejik hat üzerinden başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran olmak üzere bölge ülkelerinin petrol ve petrol ürünleri sevk ediliyor.

"Riskli alan ilan edildi"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonucu Hürmüz Boğazı, sigorta şirketleri tarafından yüksek riskli alan ilan edildi.

"Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor"

Saldırılara yönelik İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilere "Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor." mesajını ilettiği iddia edildi.

Bugün itibarıyla ise İranlı olmayan 706 tanker, Hürmüz Boğazı'nın iki yakasına yığılmış durumda. Toplam 334 ham petrol tankeri, 109 kirli petrol ürünü ve 263 temiz petrol ürünü taşıyan tankerler Orta Doğu Körfezi, Umman Körfezi ve Arap Denizi'nde farklı noktalarda beklemeye devam ediyor.