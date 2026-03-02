Türkiye-İran sınırındaki gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran sınırında bulunan Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durumun söz konusu olmadığını belirterek açıklamasını yaptı.

Son dönemde bölgede yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin İran ile gümrük kapılarındaki mevcut durumun kapsamlı şekilde değerlendirildiğini kaydeden Bolat, gelişmelerin gümrük teşkilatı tarafından anlık takip edildiğini bildirdi.

Bolat, gümrük kapılarındaki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye-İran sınırında bulunan Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir. Her üç gümrük kapımız ile İran tarafı arasında ticari yük geçişleri, kontrollü devam etmektedir. Her üç gümrük kapısında da günübirlik yolcu geçişleri, karşılıklı durdurulmuş bulunmaktadır. İran, kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden kendi ülkesine girişlerine izin vermektedir. Türkiye olarak biz de kendi vatandaşlarımızın ve 3'üncü ülke vatandaşlarının İran'dan ülkemize girişine izin vermekteyiz. Gümrük kapılarımızdaki geçişler, ilgili tüm idari makamlarımızca ve İran tarafı ile koordinasyon içinde, kontrollü ve kesintisiz şekilde devam etmektedir."

"Tüm birimlerimiz, teyakkuz halinde görevini sürdürmektedir"

Bolat, bu doğrultuda gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını, personel takviyesinin sağlandığını ve kontrol altyapısının güçlendirildiğini vurguladı.