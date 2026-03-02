İran' da Dünya Kupası belirsizliği sürüyor

İran ile ABD arasında artan gerilimin ardından gözler 2026 Dünya Kupası’na çevrildi. Turnuvaya katılmayı garantileyen İran’ın, yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle Dünya Kupası’nda yer alıp alamayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump’ın “Savaş gerekirse 4 hafta sürebilir." açıklamasının ardından İran da bombardımanların devam edeceğini belirtti.

“Yorum yapmak için erken”

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, İran'ın Dünya Kupası'na katılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grafström, "Toplantımızı gerçekleştirdik. Şimdiden detaylı yorum yapmak için erken, ancak dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler İran Milli Takımı’na çevrildi. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj ise yaptığı açıklamada, “Bu saldırıdan sonra Dünya Kupası’na umutla bakmamız beklenemez.” dedi. Taj, son kararın yetkili yöneticiler tarafından verileceğini belirtti.

İran, 11 Haziran’ da başlayacak Dünya Kupası’na katılması halinde G Grubu’nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile ABD'de karşı karşıya gelecek.

