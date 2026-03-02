Ömer Çelik'ten İran'a yönelik saldırılara tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırılarının hukuka aykırı olduğunu belirterek, rejim değişikliği dayatılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yayınlama Tarihi:
AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bölgedeki gerilimi değerlendirdi. İran’a yönelik operasyonların hukuki zeminini eleştiren Çelik, çözüm arayışlarının sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen saldırıların stratejik bir hata olduğunu belirtti.

Çelik, rejim değişikliği vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bir ülkeye saldırı için o ülkenin rejimi bahane edilemez. Masa kuruluyken saldırı kabul edilemez. Kimsenin rejim değişikliği dayatma hakkı yok."

Bölgesel gerilime dikkat

İran'ın üçüncü ülkeleri hedef alan füze saldırılarını da "yanlış bir tutum" olarak nitelendiren Çelik, savunma hakkı ile bölgesel savaşı tetikleme arasındaki ayrımın net yapılması gerektiğini ifade etti. Çelik, "Bu son derece yanlış bir tutumdur. İran'ın kendisini savunma hakkı ile bu hakkı bölgesel bir savaşa dönüştürme arasındaki net ayrımı yapması gerekir. Türkiye tüm senaryolara hazırlıklıdır.” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır"
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır"
#Gündem / 16 Mart 2026
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
