Ömer Çelik'ten İran'a yönelik saldırılara tepki

AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bölgedeki gerilimi değerlendirdi. İran’a yönelik operasyonların hukuki zeminini eleştiren Çelik, çözüm arayışlarının sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen saldırıların stratejik bir hata olduğunu belirtti.

Çelik, rejim değişikliği vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bir ülkeye saldırı için o ülkenin rejimi bahane edilemez. Masa kuruluyken saldırı kabul edilemez. Kimsenin rejim değişikliği dayatma hakkı yok."

Bölgesel gerilime dikkat

İran'ın üçüncü ülkeleri hedef alan füze saldırılarını da "yanlış bir tutum" olarak nitelendiren Çelik, savunma hakkı ile bölgesel savaşı tetikleme arasındaki ayrımın net yapılması gerektiğini ifade etti. Çelik, "Bu son derece yanlış bir tutumdur. İran'ın kendisini savunma hakkı ile bu hakkı bölgesel bir savaşa dönüştürme arasındaki net ayrımı yapması gerekir. Türkiye tüm senaryolara hazırlıklıdır.” dedi.