ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları üçüncü gününde: Netenyahu’nun ofisi vuruldu

Bu üç günde İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran Kızılayı daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısının 555’e yükseldiğini bildirdi.

Bölgede yaşanan gelişmeler dakika dakika şöyle:

13.30: İran Devrim Muhafızları, son füze saldırısının Netanyahu'nun ofisini ve İsrail Hava Kuvvetleri komutanının sürpriz bir saldırı ile hedef alındığını açıkladı. Tasnim haber ajansında yer alan habere göre, Devrim Muhafızları, saldırının ardından Netanyahu'nun akıbetinin "belirsiz" olduğunu ifade etti.

12.56: İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki temsilcisi (UAEA), Natanz nükleer tesisinin ABD ve İsrail'in ortak saldırısında vurulduğunu açıkladı.

12.31: İsrail: Beyrut'ta üst düzey Hizbullah üyesi vuruldu.

11.42: İran, Suudi Arabistan'ın Ras Tanuta bölgesindeki bir petrol rafinerisine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

11.30: İran Kızılayı: İsrail-ABD saldırılarında ölenlerin sayısı 555'e yükseldi.

11.28: ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Doğu Azerbaycan eyaletinde şu ana kadar 27 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

11.15: ABD’nin Kuveyt Büyükelçiliği, ülkede devam eden füze ve İHA saldırısı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına "bulunduğunuz yerde kalın, büyükelçiliğe gelmeyin" uyarısında bulundu.

10.15: ABD Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağı F-15E Strike Eagle, Kuveyt’te düşerken, pilot fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başardı.

09.14: ABD'ye ait bir savaş uçağı Kuveyt'te henüz türü ve nedeni açıklanmayan bir şekilde vurularak düşürüldü.

08.58: Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.

08.53: İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılarını daha da şiddetlendireceklerini bildirdi.

08.39: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında ölen üst düzey komutanlardan 7'sinin daha isimleri açıklandı. Tesnim Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı "Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı"ndan yapılan 2 numaralı duyuru metnini yayımladı. Açıklamada çok sayıda üst düzey askeri yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

08.16: Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesindeki Skardu kentinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

08.05: Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye - İran sınırında bulunan Ağrı - Gürbulak, Van - Kapıköy ve Hakkari - Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir. Ticari yük geçişleri kontrollü olarak devam etmektedir. Günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş bulunmaktadır.

07.53: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.

07.29: İran, ABD-İsrail saldırılarının ardından, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermeyi sürdürüyor.

07.12: Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, "İran'ı, komşu ülkelere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine son vermeye ve müzakereler de dahil olmak üzere diplomatik bir çözüm aramaya şiddetle çağırıyoruz." dedi.

Takaiçi, "(Bölgede) Durumun en kısa sürede yatıştırılması için uluslararası toplumla koordineli çalışacağız ve gerekli tüm diplomatik çabaları göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

06.37: Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı.

06.19: İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentlerinde gece saatlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.

06.07: İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi. Binlerce kişi kuzeye göç etmeye başladı.

05.59: İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

04.26: İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi.

03.42: İran lideri Hamaney'in ölümü nedeniyle Kerkük'te eğitime 2 gün ara verildi.

03.25: İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı.

03.00: İran basını: ABD-İsrail'in Tahran'ın kuzeyine saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti.

00.59: İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirdi.

00.31: İran'dan atılan füzenin Kudüs bölgesinde bir yola düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

00.24: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta veya daha kısa sürebileceğini ifade etti. Trump, "Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreç olmuştur..." değerlendirmesinde bulundu.