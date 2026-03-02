GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye her ihtimali analiz ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iftarında teşkilata hitap etti. Bölgesel krizlere dikkat çeken Erdoğan, ateşkes ve barış için diplomatik çözüm vurgusu yaptı.

Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatı ile düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, hem teşkilat çalışmalarına hem de bölgesel gelişmelere dair önemli mesajlar verdi.

"Böyle mübarek bir akşamda, böylesine güzel bir atmosferde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum." ifadeleriyle sözlerine başlayan Erdoğan, teşkilatın Ramazan ayındaki saha çalışmalarını takdir etti.

"Gönüllerimizi bu bereket sofrasında bir araya getiren partimizin genel sekreterliğine teşekkür ediyor, davetimize icabet eden siz kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum. AK Parti olarak manevi duyguların doruk noktasına çıktığı; sevginin, muhabbetin, yardımlaşmanın, dayanışmanın daha bir anlam kazandığı Ramazan ayını en güzel şekilde idrak etmenin çabasındayız."

Teşkilata sahada aktif olma çağrısı

Erdoğan, "Gönülden Gönüle" projesiyle ulaşılan hanelerin önemine değinerek teşkilatı motive etti:

"Ankara teşkilatımız da büyük bir samimiyetle şehrimizin her semtine, her mahallesine ve her hanesine ulaşmaya gayret ediyor. İnşallah aynı çizgide ilerleyeceğiz."

Bölgesel çatışmalara diplomatik çözüm arayışı

Konuşmasının ikinci bölümünde dış politikaya geniş yer ayıran Cumhurbaşkanı, bölgedeki çatışmaların son bulması için yürütülen diplomasi trafiğini anlattı:

"Mesela ümmetin kalbinde kapanmayan bir yara olan Filistin meselesi 80 yıldır kanamaya devam ediyor. Tüm bunlara cumartesi günü komşumuz İran'a yönelik uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılar eklendi. Ateşkes tesis edilene, bölgemizde tekrar sükunet hakim olana kadar her düzeyde temaslarımızı yoğunlaştıracağız."

“Türkiye her ihtimali analiz ediyor”

Güvenlik önlemlerine de değinen Erdoğan, vatandaşların devlete güvenmesi gerektiğini belirtti:

"Hiçbir ihtimali göz ardı etmeden her gelişmeyi dikkatle analiz ediyor, her hadiseyi en ince ayrıntısına kadar tetkik ve tahlil ediyoruz. Milletimiz bize güvenmeye, devletine güvenmeye devam etsin. Türkiye kriz yönetiminde ciddi tecrübe sahibi; dirayetli, liyakatli ve umur görmüş kadroların riyasetinde elhamdülillah emniyettedir."

"Bölgemizdeki diğer tüm krizlerde olduğu gibi inşallah bu fırtınalı sulardan da ülkemizi sahil-i selamete çıkartacağız. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin diyorum."

Bölgesel gerilimler ve İran meselesi

Konuşmasının devamında dünya coğrafyasındaki çatışmalara değinen Erdoğan, bölgede yaşanan krizlerin ciddiyetini şu sözlerle anlattı:

"Aziz kardeşlerim; dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Halihazırda uluslararası gündemi meşgul eden sorun, kriz ve çatışmaların kahir ekseriyeti bizim coğrafyamızda vuku buluyor. Mesela ümmetin kalbinde kapanmayan bir yara olan Filistin meselesi 80 yıldır kanamaya devam ediyor. 72 binden fazla şehit verilen katliamların ardından Gazzeli kardeşlerimiz son derece çetin şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Sudan'da dökülen kardeş kanı hepimizin yüreğini dağlıyor. Geçen yılki saldırıların ardından Lübnan'daki istikrar ortamı maalesef tam olarak tesis edilemedi. Suriye'deki komşularımız, 1 milyon Suriyelinin hayatına mal olan 13,5 yıllık zulümden sonra yeniden ayağa kalkmak, yeniden huzura kavuşmak için yoğun bir mücadele içindeler. Kuzeyimiz aynı şekilde; geçen hafta 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşında gösterilen tüm diplomatik çabalara rağmen barışa giden yol henüz açılmadı. Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e ve Basra Körfezi'ne uzanan geniş bölgemiz sorunlarla, gerilimlerle ve ardı arkası kesilmeyen krizlerle boğuşuyor. Değerli yol ve dava arkadaşlarım; tüm bunlara cumartesi günü komşumuz İran'a yönelik uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılar eklendi. Şimdiye kadar saldırılarda aralarında İran dini lideri Ali Hamaney'in yanı sıra sivil ve askeri yetkililer ile masum çocukların da olduğu çok sayıda İranlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Merhum Hamaney başta olmak üzere saldırılarda hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Komşuları ve kardeşleri olarak İran halkının acısını paylaşıyoruz. Her savaşta olduğu gibi burada da çatışmaların tüm yükünü sivillerin ve hiçbir günahı olmayan masum sabilerin çektiği bu acıyı görmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Biliyorsunuz Türkiye olarak ilk günden itibaren ihtilafa diplomatik yollarla çözüm bulunması için gayret gösterdik."


 

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.