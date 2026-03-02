GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri: “İran uzun süreli bir savaşa hazır”

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD’nin aksine İran'ın uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu belirterek, "düşmanlarını yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceklerini" söyledi.

Yayınlama Tarihi:
Laricani, X hesabından ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu. ABD’nin aksine İran’ın uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu kaydeden Laricani, “Geçen 300 yılda olduğu gibi İran savaşın başlatıcısı olmadı. Cesur silahlı kuvvetlerimiz de savunma dışında hiçbir saldırı düzenlemedi.” ifadelerini kullandı.

Laricani, kendilerini savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Bedeli ne olursa olsun kendimizi ve 6 bin yıllık medeniyetimizi kararlılıkla savunacağız ve düşmanları yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceğiz.” dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere, bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.


 

RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.