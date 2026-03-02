Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: “Türkiye, uluslararası hukuka aykırı her eylemin karşısındadır”

Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Hafıza ve Hakikat: 28 Şubat ve Dezenformasyonlar" panelinin açılışında konuştu. Duran, İran-ABD-İsrail çatışmasına dikkat çekerek “Türkiye, sivillerin hayatını tehdit eden ve uluslararası hukuka aykırı her türlü eyleme karşıdır. Sağduyunun ve aklıselimin hakim olması, ateşkesin derhal sağlanması ve diplomasiye alan açılması elzemdir. Eğer ilgili ülkeler, aktörler ve liderler süreci bu yönde evrilmez ve çatışmaların devamına müsaade edilirse hem bölgemiz hem de küresel risklerin oluştuğu ortadadır.” ifadelerini kullandı.

Duran, bölgenin ateş çemberine sürüklenmemesinin gerektiğini, sorunların çözümünde diplomasinin ve müzakerenin önemine dikkat çekerek Türkiye’nin duruşuna şu sözlerle vurgu yaptı:

“Türkiye olarak, İslam dünyası başta olmak üzere tüm aktörlerle temaslarımızı sürdürüyoruz ve bir an önce müzakereye, masaya dönülmesi yönünde teşvik ediyoruz. Ara buluculuk dahil her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. İnanıyoruz ki bölgenin geleceği ve bölgenin küresel barışa vereceği katkı ancak diplomasi yoluyla olacaktır. Türkiye bu anlayışla hareket etmeye devam edecektir."

"Gençlerin 28 Şubat'ı unutmaması gerekir"

Duran, panelin önemine de dikkat çekerek yakın tarihteki karanlık bir günü hatırlamak için değil, Türkiye'nin sosyopolitik açıdan yaşadığı derin bir travmayı hafızada yeniden değerlendirmek için toplandıklarını söyledi.

Böyle anların unutulmaması gerektiğini, toplumun hafızasında derin bir muhasebeden geçirilerek, siyasetin de buna göre şekillenmesi gerektiğini ifade eden Duran, gençler için 28 Şubat'ın geride kaldığını ancak böyle panellerle gençlerin bu tarihi günü hatırlamasını istediklerini dile getirdi.

"Postmodern darbe ifadesi yetersiz kalıyor"

İletişim Başkanı Duran, 28 Şubat'ın çoğu zaman "postmodern darbe" olarak tanımlandığını, fakat "postmodern darbe" ifadesinin yaşananların mahiyetini tam olarak karşılamaktan uzak olduğunu ve bu ifadenin 28 Şubat'ı klasik darbe formlarının dışında, tartışmalı ve muğlak bir vaka gibi gösterdiğini, bu yönüyle darbenin niteliğini hafiflettiğini vurguladı.