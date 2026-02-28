Dışişleri Bakanlığından İsrail-İran-ABD gerilimine ilişkin açıklama

Bakanlık açıklamasında, “İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir.” ifadelerine yer verildi.

“Kışkırtmaları kınıyoruz”

Açıklamada, uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyulduğu belirtilerek, “Şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.” denildi.

Bölgedeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Türkiye’nin diplomatik çözüm ve arabuluculuk konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

“Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz”

Açıklamada ayrıca, “Türkiye, ara buluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır. ‘İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.’” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve Türkiye’nin hem bölgesel istikrarın korunması hem de sivillerin güvenliğinin sağlanması yönündeki hassasiyetini sürdürdüğünü bildirdi.