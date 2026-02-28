THY’den Orta Doğu seferlerine hava sahası kısıtlaması

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava sahası kısıtlamaları sebebiyle uçuş planlamalarında zorunlu değişiklik yapıldığını belirtti.

2 Mart 2026’ya kadar iptaller

Açıklamaya göre; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferler 2 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi.

Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman’a yönelik seferlerin ise yalnızca bugün için iptal edildiği bildirildi.

“İlave iptaller söz konusu olabilir”

Üstün, bölgedeki hava sahası durumunun yakından takip edildiğini vurgulayarak, "Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarına ilişkin güncel bilgilere THY’nin resmi internet sitesinde yer alan “uçuş durumu” ekranı üzerinden ulaşabilecekleri hatırlatıldı.