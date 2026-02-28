İsrail, İran’a saldırılarla eş zamanlı Mescid-i Aksa’yı kapattı

İsrail yetkilileri, İran’a karşı devam eden saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İsrail, İran’a saldırılarla eş zamanlı Mescid-i Aksa’yı kapattı

Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattığını bildirdi.

Harem-i İbrahim Camisi de kapatıldı

İsrail’in ayrıca El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’ni de ikinci bir duyuruya kadar kapattığı belirtildi.

Harem-i İbrahim Camisi Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, caminin “İran’a karşı savaş” gerekçesiyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını kendilerine bildirdiğini söyledi.

Ebu Suneyne, ordunun cami çalışanlarına, Harem-i İbrahim Camisi’nin Müslümanlar ve Yahudiler için derhal kapatılacağını, ikinci bir duyuruya kadar namaz kılınmasına izin verilmeyeceğini bildirdiğini ve çalışanların da bölgeden ayrılmaya zorlandığını dile getirdi.

Batı Şeria’da kontrol noktaları kapatıldı

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Batı Şeria’daki onlarca kontrol noktasının da kapatıldığı aktarıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kapatılan noktalar arasında ana yollar üzerindeki kontrol noktaları, şehir merkezlerine giden yollar ile köyler ve şehirler arasındaki geçişleri sağlayan kapılar yer alıyor.

Uygulamanın araç kuyrukları ve yoğun trafik sıkışıklığına yol açtığı, bazı Filistinlilerin işlerine ulaşabilmek için uzun ve engebeli alternatif yolları kullanmak zorunda kaldığı ifade edildi. Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk oluştuğu kaydedildi.

Gassan Daglas, ildeki istasyonların “derhal ve sorumluluk altına alınarak” kapatılmasını kararlaştırdı.

Bu gelişmelerle birlikte Batı Şeria semalarında yoğun askeri uçuşların gözlendiği bildirildi.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran’a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran’a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerinin hedef alındığı bildirildi.

İsrail ve İran hava sahalarını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi ve sirenler çaldı. İran’ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu ise ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık İsrail’e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
#Dünya / 25 Mart 2026
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: “ABD-İsrail-İran savaşı kontrolden çıktı”
#Dünya / 25 Mart 2026
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran Kızılayı: "66 çocuk yaşamını yitirdi"
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
İran'dan ABD'ye kara harekâtı uyarısı: "Çok ağır bedel olur"
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
İran, 15 maddelik ABD planına yanıt verdi: "Trump anlaşma için yalvarıyor"
