İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Tazminat sonrası açılacak

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın geleceğine ilişkin paylaşım yaptı.

Tabatabai, “İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını” belirtti.

Trump’ın açıklamalarına yanıt

Tabatabai, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ı taş devrine göndereceğiz” şeklindeki açıklamalarına da değinerek, “Trump’ın öfke ve çaresizlik sebebiyle saçmaladığı” ifadelerini kullandı.



