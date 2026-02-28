ABD-İsrail saldırısında İran’da kız ilkokulu hedef alındı: 40 öğrenci hayatını kaybetti

ABD ve İsrail’in İran’ın Hürmüzgan eyaletinde düzenlediği saldırıda bir kız ilkokulunun hedef alındığı, hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 40’a yükseldiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki “Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu”na ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 40 kız öğrencinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda kız öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti. IRNA ise daha önce Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokulun hedef alındığını ve ilk belirlemelere göre 5 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Tahran ve bazı şehirler için uyarı

İran basınına göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran’a yönelik devam eden İsrail-ABD saldırılarına ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildiride, saldırıların bir kez daha müzakere aşamasında gerçekleştiğine dikkat çekilerek, “Elde edilen bilgilere göre Tahran ve bazı şehirlere yönelik saldırılar devam edecektir. Bu nedenle başta Tahran olmak üzere saldırıya uğrayan şehirlerdeki halk, güvenli bölgelere gidebilir.” ifadeleri kullanıldı.

Konsey ayrıca halktan özellikle alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlardan uzak durmalarını istedi. Devlet dairelerinin ise geçici bir süre yüzde 50 kapasiteyle çalışacağı bildirildi.

Saldırılar ve karşılıklı misillemeler

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran’a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran’a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam hedef alındı. İsrail ve İran hava sahalarını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi ve sirenler çaldı. İran’ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İsrail’e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

Ayrıca İran’ın füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef aldığı, Bahreyn’deki ABD donanma üssünün vurulduğu bildirildi.

İran'da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
#Dünya / 25 Mart 2026
BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: "ABD-İsrail-İran savaşı kontrolden çıktı"
#Dünya / 25 Mart 2026
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran Kızılayı: "66 çocuk yaşamını yitirdi"
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
İran'dan ABD'ye kara harekâtı uyarısı: "Çok ağır bedel olur"
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
İran, 15 maddelik ABD planına yanıt verdi: "Trump anlaşma için yalvarıyor"
