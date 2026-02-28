AjansHaber Gündem İletişim Başkanı Duran: “Müzakere mekanizmaları ivedilikle yeniden devreye alınmalıdır”

Burhanettin Duran, ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Yayınlama Tarihi:
İletişim Başkanlığı görevini yürüten Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde ABD ve İsrail ile İran arasında artan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinin ve diğer bölge ülkelerini de etkilemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Söz konusu gerilimin bölge ve küresel barış açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğuna dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Yaşanan gelişmeler, sadece taraf ülkeleri değil, geniş bir coğrafyada istikrarı ve sivillerin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu çerçevede diyalog ve müzakere mekanizmalarının ivedilikle yeniden devreye alınması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, ilkesel olarak her zaman kalıcı barıştan, bölgesel istikrardan ve uluslararası hukuka dayalı çözüm arayışlarından yana olmuştur.

Türkiye, gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve diplomatik kanalların etkin biçimde işletilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir. Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaktadır."

Duran, İletişim Başkanlığı olarak bu süreçte yapılmak istenen provokasyonlar ve yayılmak istenen dezenformasyonlarla mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Medyamızın da süreci her zaman olduğu gibi objektif ve Türkiye merkezli ele alacağına yönelik inancımız tamdır. Vatandaşlarımızın bu süreçte başta dijital medya alanında olmak üzere yapılan provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı daha duyarlı olması, teyit edilmemiş bilgileri dikkate almaması ve resmi kurumlarımızın açıklamalarına itibar etmesini önemsiyoruz."

 

İran'da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
#Dünya / 25 Mart 2026
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur "
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Adalet Bakanı Gürlek: "Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı"
Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu: 25,5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi
Ankara'da sosyal medya üzerinden kurulan gasp ağı çökertildi: 23 zanlı yakalandı
