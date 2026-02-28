DMM’den İran sınırı iddialarına ilişkin açıklama: “Dezenformasyon içermektedir”

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin dezenformasyon içerikli olduğu bildirildi. Açıklamada, görüntülerin zaman ve yerinin belirsiz eski çekimler olduğu ve son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin ardından kasıtlı şekilde yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği ifade edildi.

DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler, dezenformasyon içermektedir. Görüntülerin, zamanı ve yeri belirsiz eski çekimler olduğu, son yaşanan bölgesel gelişmeler sonrası yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut veri bulunmamaktadır. Bu tür paylaşımlar, sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlamaktadır. Türkiye'nin hudut güvenliği 7/24 esasına dayalı olarak çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlanmaktadır.Asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."

