GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
DMM'den İran sınırı iddialarına ilişkin açıklama: "Dezenformasyon içermektedir"

DMM’den İran sınırı iddialarına ilişkin açıklama: “Dezenformasyon içermektedir”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında İran sınırından Türkiye’ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin dezenformasyon içerikli olduğu bildirildi. Açıklamada, görüntülerin zaman ve yerinin belirsiz eski çekimler olduğu ve son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin ardından kasıtlı şekilde yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği ifade edildi.

DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler, dezenformasyon içermektedir. Görüntülerin, zamanı ve yeri belirsiz eski çekimler olduğu, son yaşanan bölgesel gelişmeler sonrası yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut veri bulunmamaktadır. Bu tür paylaşımlar, sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlamaktadır. Türkiye'nin hudut güvenliği 7/24 esasına dayalı olarak çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlanmaktadır.Asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."

Açıklamada, Türkiye’nin hudut güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına göre çok katmanlı güvenlik sistemleriyle kesintisiz şekilde sağlandığı vurgulandı. Kamuoyunun yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği belirtilerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

#DMM
#iran
#Türkiye
A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde: Türkiye 1- Romanya 0
A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde: Türkiye 1- Romanya 0
#Spor / 26 Mart 2026
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
#Dünya / 25 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Türkiye'nin doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde
Türkiye'nin doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde
Bakan Gürlek'ten ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşım
Bakan Gürlek'ten ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşım
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.