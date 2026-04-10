81 ilde Filistin için eş zamanlı protesto: “Zulme karşı tek ses” çağrısı

Filistin’e Destek Platformu, 10 Nisan Cuma günü cuma namazının ardından başta İstanbul Bağcılar Meydanı olmak üzere 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek basın açıklamalarıyla, tüm vatandaşları Filistin halkının yaşam mücadelesine destek olmaya ve soykırıma karşı tek yürek halinde durmaya davet ediyor.
Filistin’e Destek Platformu, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü insan hakları ihlalleri ve son dönemde alınan idam kararlarına karşı Türkiye genelinde geniş katılımlı protesto hazırlığında olduğunu açıkladı.
“Soykırımcı İsrail’e dur de!” ve “Filistin’deki idam kararına karşı susmuyoruz!” sloganlarıyla harekete geçen platform, 10 Nisan Cuma günü tüm vatandaşları vicdani çağrıya ortak olmaya davet etti. Cuma namazı sonrası yapılacak eş zamanlı basın açıklamalarıyla, uluslararası kamuoyunun dikkatinin bölgede yaşanan insanlık dramına çekilmesi amaçlanıyor.
“Soykırımcı İsrail’e dur de!” çağrısının öne çıktığı organizasyonda, Türkiye’nin farklı şehirlerinden güçlü katılım beklenirken İstanbul’daki ana buluşma noktalarından biri Bağcılar Meydanı olacak. Vatandaşlar, cuma namazının ardından Bağcılar Meydan Camii önünde toplanarak Filistin halkına destek mesajlarını tüm dünyaya duyuracak.
Sadece İstanbul’la sınırlı kalmayacak olan etkinlik, Adana’dan Zonguldak’a, Diyarbakır’dan İzmir’e kadar 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Her şehirde belirlenen merkezi cami ve meydanlarda bir araya gelecek vatandaşların, zulme karşı ortak duruş sergilemesi bekleniyor.
Platform tarafından yapılan paylaşımda il il toplanma alanları şöyle:
Adana: Sabancı Merkez Camii Önü
Adıyaman: Meydan Camii Önü
Afyonkarahisar: İmaret Camii Önü
Ağrı: Merkez Camii Önü
Aksaray: Ulu Camii Önü
Amasya: İlahiyat Fakültesi Camii Önü
Ankara: Hacı Bayram Camii Önü
Antalya: Akdeniz Üniversite Camii Önü
Ardahan: Merkez Camii Önü
Artvin: Halitpaşa Camii Önü
Aydın: ADÜ Kampüs Camii Önü
Balıkesir: Zağnos Paşa Camii Önü
Bartın: Arap Camii Önü
Bayburt: Yusufiye Camii Önü
Bilecik: Şeyh Edebali Külliyesi - Orhan Gazi Camii Önü
Bingöl: Ulu Camii Önü / Kent Meydanı
Bitlis: Memduh Eren Camii Önü
Bolu: Kadı Camii Önü
Burdur: MAKÜ Camii Önü
Bursa: Ulu Camii Önü
Çanakkale: Tacettin Aslan Camii Önü
Çankırı: Ahmet Yesevi Camii Önü
Çorum: Hürriyet Meydanı Saat Kulesi Önü
Denizli: Üniversite - Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii Önü
Diyarbakır: Ulu Camii Önü
Düzce: İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii Önü
Edirne: Delta Yaşam Merkezi
Elazığ: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
Erzincan: Dörtyol Meydanı
Erzurum: Kent Meydanı
Eskişehir: Reşadiye Camii Meydanı
Gaziantep: Ulu Camii Önü
Giresun: Üniversite Camii Önü
Gümüşhane: Zafer Meydanı
Hakkari: Ulu Camii Önü
Hatay: TOKİ Resulullah Camii - Antakya Merkez
Iğdır: Merkez Ulu Camii Önü
Isparta: Mimar Sinan Camii Önü
İstanbul: Bağcılar Meydanı - Bağcılar Meydan Camii Önü
İzmir: Konak Meydanı
Kahramanmaraş: Abdülhamit Han Camii Önü
Karabük: Yenişehir Camii Önü
Karaman: Aktekke Camii Önü
Kars: Davu-i Kars'i Camii Önü
Kastamonu: Nasrullah Meydanı
Kayseri: Erciyes Üniversitesi Kampüsü
Kırıkkale: Nur Camii Önü
Kırklareli: Saat Kulesi Meydanı
Kırşehir: Cacabey Camii Önü
Kilis: Merkez Kayabaş Camii Önü
Kocaeli: Fevziye Camii Önü
Konya: Kapı Camii Önü
Kütahya: Ulu Camii Önü
Malatya: Kernek Karagözlüler Camii Önü
Manisa: Hatuniye Camii - Cumhuriyet Meydan Yanı
Mardin: Şakir Nuhoğlu Camii Önü
Mersin: Muğdat Camii Önü
Muğla: Kurşunlu Meydanı
Muş: İmam Şafi Camii Önü
Nevşehir: Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camii
Niğde: Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Camii
Ordu: Ulu Camii
Osmaniye: Nuri Çomu Camii Önü
Rize: Şeyh Camii Önü
Sakarya: Orhan Cami Meydanı
Samsun: 19 Mayıs Üniversitesi Kampüs Cami Önü
Siirt: Hacı Fethi Selim Cami Önü
Sinop: Alaaddin Camii Önü
Sivas: Kale Camii Önü
Şanlıurfa: Dergah Camii Önü
Şırnak: Geylani Camii Önü
Tekirdağ: Orta Camii Önü
Tokat: Karşıyaka Merkez Camii Önü
Trabzon: İskender Paşa Camii Önü
Tunceli: Yunus Emre Camii Önü
Uşak: İlahiyat Fakültesi Camii Önü
Van: Yukarı Norşin Camii Önü
Yalova: Merkez Camii Önü
Yozgat: Cumhuriyet Meydanı
Zonguldak: Üst Kapı Üniversite Girişi