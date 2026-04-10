81 ilde Filistin için eş zamanlı protesto: “Zulme karşı tek ses” çağrısı

Filistin’e Destek Platformu, 10 Nisan Cuma günü cuma namazının ardından başta İstanbul Bağcılar Meydanı olmak üzere 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek basın açıklamalarıyla, tüm vatandaşları Filistin halkının yaşam mücadelesine destek olmaya ve soykırıma karşı tek yürek halinde durmaya davet ediyor.

Filistin’e Destek Platformu, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü insan hakları ihlalleri ve son dönemde alınan idam kararlarına karşı Türkiye genelinde geniş katılımlı protesto hazırlığında olduğunu açıkladı.

“Soykırımcı İsrail’e dur de!” ve “Filistin’deki idam kararına karşı susmuyoruz!” sloganlarıyla harekete geçen platform, 10 Nisan Cuma günü tüm vatandaşları vicdani çağrıya ortak olmaya davet etti. Cuma namazı sonrası yapılacak eş zamanlı basın açıklamalarıyla, uluslararası kamuoyunun dikkatinin bölgede yaşanan insanlık dramına çekilmesi amaçlanıyor.

“Soykırımcı İsrail’e dur de!” çağrısının öne çıktığı organizasyonda, Türkiye’nin farklı şehirlerinden güçlü katılım beklenirken İstanbul’daki ana buluşma noktalarından biri Bağcılar Meydanı olacak. Vatandaşlar, cuma namazının ardından Bağcılar Meydan Camii önünde toplanarak Filistin halkına destek mesajlarını tüm dünyaya duyuracak.

Sadece İstanbul’la sınırlı kalmayacak olan etkinlik, Adana’dan Zonguldak’a, Diyarbakır’dan İzmir’e kadar 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Her şehirde belirlenen merkezi cami ve meydanlarda bir araya gelecek vatandaşların, zulme karşı ortak duruş sergilemesi bekleniyor.

Platform tarafından yapılan paylaşımda il il toplanma alanları şöyle:

Adana: Sabancı Merkez Camii Önü

Adıyaman: Meydan Camii Önü

Afyonkarahisar: İmaret Camii Önü

Ağrı: Merkez Camii Önü

Aksaray: Ulu Camii Önü

Amasya: İlahiyat Fakültesi Camii Önü

Ankara: Hacı Bayram Camii Önü

Antalya: Akdeniz Üniversite Camii Önü

Ardahan: Merkez Camii Önü

Artvin: Halitpaşa Camii Önü

Aydın: ADÜ Kampüs Camii Önü

Balıkesir: Zağnos Paşa Camii Önü

Bartın: Arap Camii Önü

Bayburt: Yusufiye Camii Önü

Bilecik: Şeyh Edebali Külliyesi - Orhan Gazi Camii Önü

Bingöl: Ulu Camii Önü / Kent Meydanı

Bitlis: Memduh Eren Camii Önü

Bolu: Kadı Camii Önü

Burdur: MAKÜ Camii Önü

Bursa: Ulu Camii Önü

Çanakkale: Tacettin Aslan Camii Önü

Çankırı: Ahmet Yesevi Camii Önü

Çorum: Hürriyet Meydanı Saat Kulesi Önü

Denizli: Üniversite - Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii Önü

Diyarbakır: Ulu Camii Önü

Düzce: İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii Önü

Edirne: Delta Yaşam Merkezi

Elazığ: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı

Erzincan: Dörtyol Meydanı

Erzurum: Kent Meydanı

Eskişehir: Reşadiye Camii Meydanı

Gaziantep: Ulu Camii Önü

Giresun: Üniversite Camii Önü

Gümüşhane: Zafer Meydanı

Hakkari: Ulu Camii Önü

Hatay: TOKİ Resulullah Camii - Antakya Merkez

Iğdır: Merkez Ulu Camii Önü

Isparta: Mimar Sinan Camii Önü

İstanbul: Bağcılar Meydanı - Bağcılar Meydan Camii Önü

İzmir: Konak Meydanı

Kahramanmaraş: Abdülhamit Han Camii Önü

Karabük: Yenişehir Camii Önü

Karaman: Aktekke Camii Önü

Kars: Davu-i Kars'i Camii Önü

Kastamonu: Nasrullah Meydanı

Kayseri: Erciyes Üniversitesi Kampüsü

Kırıkkale: Nur Camii Önü

Kırklareli: Saat Kulesi Meydanı

Kırşehir: Cacabey Camii Önü

Kilis: Merkez Kayabaş Camii Önü

Kocaeli: Fevziye Camii Önü

Konya: Kapı Camii Önü

Kütahya: Ulu Camii Önü

Malatya: Kernek Karagözlüler Camii Önü

Manisa: Hatuniye Camii - Cumhuriyet Meydan Yanı

Mardin: Şakir Nuhoğlu Camii Önü

Mersin: Muğdat Camii Önü

Muğla: Kurşunlu Meydanı

Muş: İmam Şafi Camii Önü

Nevşehir: Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camii

Niğde: Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Camii

Ordu: Ulu Camii

Osmaniye: Nuri Çomu Camii Önü

Rize: Şeyh Camii Önü

Sakarya: Orhan Cami Meydanı

Samsun: 19 Mayıs Üniversitesi Kampüs Cami Önü

Siirt: Hacı Fethi Selim Cami Önü

Sinop: Alaaddin Camii Önü

Sivas: Kale Camii Önü

Şanlıurfa: Dergah Camii Önü

Şırnak: Geylani Camii Önü

Tekirdağ: Orta Camii Önü

Tokat: Karşıyaka Merkez Camii Önü

Trabzon: İskender Paşa Camii Önü

Tunceli: Yunus Emre Camii Önü

Uşak: İlahiyat Fakültesi Camii Önü

Van: Yukarı Norşin Camii Önü

Yalova: Merkez Camii Önü

Yozgat: Cumhuriyet Meydanı

Zonguldak: Üst Kapı Üniversite Girişi



