Yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin, 9’u tutuklanırken, bazıları adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2’si, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklanırken, 5 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren teknik takibi ve MASAK incelemeleri sonucunda, 300 milyon 844 bin 684 liralık işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis ağı ortaya çıkarılmıştı.
Edirne ve İstanbul’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.