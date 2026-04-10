GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Haftası'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emniyet mensuplarını ağırladığı programda,“Polisimiz devletimizin gözbebeğidir.”vurgusu yaparakPolisTeşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünüve PolisHaftası’nı kutladı.

Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tüm polislerin Polis Haftası'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farkındalık çalışmaları başta olmak üzere Polis Haftası münasebetiyle tertip edilen tüm etkinliklerin Emniyet teşkilatımız ile milletimiz arasındaki gönül bağlarını daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un o veciz ifadesiyle, istiklaline aşık bu aziz milletin istiklali ve istikbali için canlarını feda eden tüm polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı ve isimlerini kalbimize nakşettiğimiz kahramanları rahmetle, minnetle yad ediyorum. Muhterem gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyor, kendilerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyet teşkilatının özverili çalışmalarına, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki polis noktasına yönelik terör saldırısında bir kez daha şahit olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“Emniyet teşkilatımız en son salı günü bir kere daha şahit olduğumuz gibi, terör örgütlerinden zehir tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere suç ve suçluların tamamına karşı gözünü kırpmadan mücadele ediyor. Yüksek bir şuur ve özveriyle 86 milyonun huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan tüm polislerimize sizleri vesile kılarak, bugün bir kez daha teşekkür ediyor, 'Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin' diyorum. Bölgemizdeki kriz, gerilim ve çatışma ortamının şiddetlendiği bu dönemde, Türkiye'nin güvenli liman olarak temayüz etmesinde polislerimizin büyük payı bulunuyor. Sizler yeri geldiğinde sokak vandallarıyla, yeri geldiğinde birlik ve kardeşliğimizi hedef alan terörist unsurlarla, yeri geldiğinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaşandığı gibi köksüz ve satılık vatan hainleriyle mücadele ettiniz. Milletimizin başını yastığa rahatça koyması, huzur ve esenlik içinde hayat sürmesi için gerektiğinde ailenize ayıracağınız zamandan feragat ederek, kendinizi ülkenize ve milletinize adadınız. Bunun için her birinizi tebrik ediyorum.”

“Emniyet teşkilatımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Polisin, devletin göz bebeği ve iftihar vesilesi olduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu aziz millet İstiklal Harbi'nin en sancılı günlerinde müstevlilerin işgal altında tuttuğu Gaziantep Akyol Polis Karakolu'nda serpuşundan çıkardığı ay yıldızlı al bayrağı önce öpüp sonra karakolun gönderine çeken Serkomiser Mehmet Fevzi Efendi'yi nasıl unutmadıysa 15 Temmuz gecesi milletimizin namusuna sahip çıkan kahraman polislerimizi, şehit ve gazilerimizi nasıl ebediyen hafızasına kazıdıysa sizlerin bu emeğini, bu çabasını, bu adanmışlığını da asla unutmayacaktır. Bizler de devlet olarak, Emniyet teşkilatımızın yanında olmaya, sizlere her anlamda en güçlü desteği sunmaya inşallah devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehitleri rahmetle yad eden, gazilere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Meslek hayatınızda her birinize başarılar diliyor, Rabb'im yolunuzu da, bahtınızı da açık etsin diyorum." dedi.

#Gündem / 08 Nisan 2026
#Gündem / 08 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.