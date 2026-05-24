Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yürütülen adli soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında beklenen idari karar geldi. İçişleri Bakanlığı, Albayrak’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Soruşturmanın odağındaki suçlama
Bakanlık açıklamasında, Albayrak hakkında “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla yürütülen soruşturma sürecine işaret edildi.
Geçici tedbir kararı
Albayrak’ın tutuklanmasının ardından alınan kararın, yargılama süreci devam ederken uygulanan geçici bir tedbir olduğu belirtildi.
Süreç devam ediyor
Soruşturma ve adli sürecin ilgili makamlarca sürdürüldüğü ifade edildi.