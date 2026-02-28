Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhataplarımızla yoğun temas halindeyiz”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da partisinin İl Teşkilatı İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin mazlum coğrafyalara uzanan elini ve teşkilat çalışmalarını şu ifadelerle aktardı:

“Bizleri bir araya getiren İstanbul İl Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Ramazan yardımlaşmanın, dayanışmanın ve hoşgörünün ayıdır. Değerlerimiz böyle zamanlarda berraklaşıyor. Belediyelerimiz, hayırseverlerimiz, STK’larımız her zamankinden daha fazla yardımlaşma faaliyetlerine ağırlık veriyor. AK Parti olarak en tepeden, mahalle temsilcimize kadar iftar programlarından sahur programlarına kadar kimseyi ayırmadan beraber oluyoruz. İnsanımızın derdiyle dertleniyor, birlik ve beraberliğimizi perçinliyoruz. İstanbul teşkilatımızın tam kadro içinde sahada olduğunu görüyorum. Teşkilatımızı buradan tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Ramazanın son gününe kadar sizlerden daha fazla gayret bekliyorum. 86 milyon vatandaşımızla kucaklaşırken, gönül coğrafyamızdaki insanlarımızı da elbette unutmuyoruz. Bir yandan Afganistan-Pakistan diğer yandan İran Körfez arasındaki savaşlar unutulur gibi değil. Bunların altında neler yattığı malumunuz. İşte böyle bir tabloda Türkiye olarak biz, mazlumun yanında durmaya devam ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı'mız, TİKA'mız, Kızılay'ımız, STK’larımız ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor ve ülkemizin yardım elimizi ulaştırıyoruz. Sudan'da, Gazze'de, Somali'de ve daha bir çok yerde kurulan iftar sofralarında Türkiye için dualar ediliyor.”

“İsrail’in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınmadı”

Barış görüşmelerinin önündeki engellere değinen Cumhurbaşkanı, bölgedeki kritik gelişmelere yönelik şu önemli açıklamalarda bulundu:

İsrail’in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınmadı. İran’ın egemenliğini açıkça ihlal edilmesinin yanında, dost İran halkının huzuruna kast edilmesini amaçlayan saldırıları esefle karşılıyoruz. Körfezdeki ülkelere yapılan İran’ın dron saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz. Diplomasiye alan açılmazsa, bölgemiz ateş çemberine sürüklenme riski ile karşı karşıyadır. Savaşın daha da büyümemesi için, daha fazla kanın akmaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörler harekete geçmeli. Biz, Türkiye olarak ilk günden beri olduğu gibi sorunların suhuletle, diyalogla ve diplomasiyle çözümü noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

“Muhataplarımızla yoğun temas halindeyiz”

Diplomatik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, ilgili tüm kurumların sahada yürüttüğü çalışmaları şu sözlerle özetledi:

“Bu sabahtan itibaren gerek Dışişleri Bakanımız, gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız ve ilgili tüm kurumlarımız muhataplarıyla yoğun temas halindedir. Muhataplarımızla yoğun temas halindeyiz.”



