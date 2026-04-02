Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Petrol için yapılan mücadele gelecekte su için yapılacak"

Tamamlanan tesislerin ekonomiye katkısı

Erdoğan, suyun medeniyetimizdeki yerine ve ekonomisine katkısını vurgulayarak, “Güncel yatırım bedeli 137 milyar TL olan eserlerle 896 milyon metreküp su geliştirme kapasitesini açmış oluyoruz. Açılan yatırımlarla 52 bin 400 dekar araziyi taşkının yol açtığı zararlardan koruyacağız. Tamamladığımız bu tesisler ekonomimize yıllık 22 milyar lira katkı yapacak. Hamuru şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulan bu topraklar her veçhesiyle bir su medeniyetidir. İnancına dört elle sarılan bu millet için su temizliğin, saflığın, bereketin simgesidir. Medeniyetimizde, kültürümüzde, mühendislik faaliyetlerimizde önemli bir yere sahip olan su, ihtiyaç sahipliğinin çok ötesine geçmiştir.” açıklamasında bulundu.

"İklim krizi suyu tehdit ediyor"

İklim krizinin suyu tehdit ettiğini ifade eden Erdoğan, “Üretim ve enerjinin de ana kaynağı olan sudur. Çevremizde yaşanan sıcak çatışmalara baktığımızda bunun işaretlerini görebiliyoruz. Dünya genelindeki 1,4 milyar kilometreküp suyun yalnızca yüzde 2,5'i tatlı sulardan oluşuyor. Temiz su kaynaklarına duyulan ihtiyaç artarken kullanım ve kirlilik sebebiyle hızla azalıyor. 2050 yılında yaklaşık 6 milyar insanın temiz suya erişemeyeceği öngörülüyor. İklim krizi suyu tehdit ediyor. Biz bu durumla en sert şekilde yüzleşen ülkelerden biriyiz. Sadece geçtiğimiz sene 2 bin 334 orman yangınına müdahale ettik. Yangınlara karşı hazırlıklarımızı en hızlı şekilde yapıyoruz. Bu yıl filomuza 14 tane yeni helikopter ekleyerek 119'a çıkartıyoruz. Havadan su atma kapasitemizi 462 tona çıkardık. 28 uçağımız, 14 İHA'mız, 2 bin 766 ilk müdahale aracımızla bu sene yangınlarla çok daha etkin mücadele edeceğiz.” sözlerine yer verdi.

"2026'ya yağış bereketiyle girdik"

Erdoğan, su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekerek,“Türkiye, dünyada su stresi çeken ülkeler arasında. Su kaynaklarımızı verimli ve bilinçli şekilde kullanmalıyız. Petrol için yapılan mücadele gelecekte su için yapılacak. Sadece musluktan akan suyu değil, nehirden gürül gürül akan suyu da dikkatli kullanmalıyız. Sıfır Atık hareketimiz 9 seneyi geride bıraktı. 90 milyon ton atığı geri kazandık, ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık. Su yatırımlarımızı zirveye çıkarttık. 4 trilyon 700 milyar lira değerinde olan tesisi milletimizin emrine verdik. Toplam 2,2 milyon insanımıza tarımsal istihdam oluşturduk. 2026'ya yağış bereketiyle girdik. Barajlarımız doluyor, su kaynaklarımız yenileniyor. Bu bereketi üretime yansıtmayı hedefliyoruz. Biz bahane bulanlardan değil bir şekilde bulup iş yapanlardan olduk. Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fırsatçılara rağmen taşı sıkıp suyunu çıkartacağız.” şeklinde konuştu.

