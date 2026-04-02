GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Petrol için yapılan mücadele gelecekte su için yapılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Petrol için yapılan mücadele gelecekte su için yapılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Devlet Su İşleri tarafından tamamlanan 563 tesisin toplu açılış töreninde konuştu.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Petrol için yapılan mücadele gelecekte su için yapılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suyun dikkatli kullanılması gerektiğini belirterek,"Türkiye, dünyada su stresi çeken ülkeler arasında. Su kaynaklarımızı verimli ve bilinçli şekilde kullanmalıyız. Petrol için yapılan mücadele gelecekte su için yapılacak." şeklinde konuştu. 

Tamamlanan tesislerin ekonomiye katkısı 

Erdoğan, suyun medeniyetimizdeki yerine ve ekonomisine katkısını vurgulayarak, “Güncel yatırım bedeli 137 milyar TL olan eserlerle 896 milyon metreküp su geliştirme kapasitesini açmış oluyoruz. Açılan yatırımlarla 52 bin 400 dekar araziyi taşkının yol açtığı zararlardan koruyacağız. Tamamladığımız bu tesisler ekonomimize yıllık 22 milyar lira katkı yapacak. Hamuru şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulan bu topraklar her veçhesiyle bir su medeniyetidir. İnancına dört elle sarılan bu millet için su temizliğin, saflığın, bereketin simgesidir. Medeniyetimizde, kültürümüzde, mühendislik faaliyetlerimizde önemli bir yere sahip olan su, ihtiyaç sahipliğinin çok ötesine geçmiştir.” açıklamasında bulundu. 

"İklim krizi suyu tehdit ediyor"  

İklim krizinin suyu tehdit ettiğini ifade eden Erdoğan, “Üretim ve enerjinin de ana kaynağı olan sudur. Çevremizde yaşanan sıcak çatışmalara baktığımızda bunun işaretlerini görebiliyoruz. Dünya genelindeki 1,4 milyar kilometreküp suyun yalnızca yüzde 2,5'i tatlı sulardan oluşuyor. Temiz su kaynaklarına duyulan ihtiyaç artarken kullanım ve kirlilik sebebiyle hızla azalıyor. 2050 yılında yaklaşık 6 milyar insanın temiz suya erişemeyeceği öngörülüyor. İklim krizi suyu tehdit ediyor. Biz bu durumla en sert şekilde yüzleşen ülkelerden biriyiz. Sadece geçtiğimiz sene 2 bin 334 orman yangınına müdahale ettik. Yangınlara karşı hazırlıklarımızı en hızlı şekilde yapıyoruz. Bu yıl filomuza 14 tane yeni helikopter ekleyerek 119'a çıkartıyoruz. Havadan su atma kapasitemizi 462 tona çıkardık. 28 uçağımız, 14 İHA'mız, 2 bin 766 ilk müdahale aracımızla bu sene yangınlarla çok daha etkin mücadele edeceğiz.” sözlerine yer verdi. 

"2026'ya yağış bereketiyle girdik"  

Erdoğan, su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekerek,“Türkiye, dünyada su stresi çeken ülkeler arasında. Su kaynaklarımızı verimli ve bilinçli şekilde kullanmalıyız. Petrol için yapılan mücadele gelecekte su için yapılacak. Sadece musluktan akan suyu değil, nehirden gürül gürül akan suyu da dikkatli kullanmalıyız. Sıfır Atık hareketimiz 9 seneyi geride bıraktı. 90 milyon ton atığı geri kazandık, ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık. Su yatırımlarımızı zirveye çıkarttık.  4 trilyon 700 milyar lira değerinde olan tesisi milletimizin emrine verdik. Toplam 2,2 milyon insanımıza tarımsal istihdam oluşturduk. 2026'ya yağış bereketiyle girdik. Barajlarımız doluyor, su kaynaklarımız yenileniyor. Bu bereketi üretime yansıtmayı hedefliyoruz. Biz bahane bulanlardan değil bir şekilde bulup iş yapanlardan olduk. Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fırsatçılara rağmen taşı sıkıp suyunu çıkartacağız.” şeklinde konuştu.   

“Biz bahane bulanlardan değil, bir yolunu bulup iş yapanlardan olduk” 

Ankara Büyükşehir Belediyesindeki su sorununa değinen Erdoğan, “Kış mevsiminin ortasında başkent halkını günlerce susuzluğa ve su kuyruklarına mahkum eden beceriksiz zihniyetle, ülkemize yatırım kazandıran anlayış arasındaki en temel fark azimdir. Biz bahane bulanlardan değil, bir yolunu bulup iş yapanlardan olduk.” ifadelerine yer verdi. 

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeye destek CHP'nin milli sporudur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeye destek CHP'nin milli sporudur”
#Gündem / 01 Nisan 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi ile ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandığını açıkladı
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Gündem
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Gündem
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.