GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Dünya Arakçi: “Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar”

Arakçi: “Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar”

Abbas Arakçi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın hayatta olup olmadığına ilişkin soruya, “Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar” yanıtını verdi.

Yayınlama Tarihi:
Arakçi: “Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar”

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Arakçi, ABD ve İsrail'in ülkesine saldırılarına ve İran'ın İsrail ile bölgedeki ABD üslerine karşı gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine yönelik saldırılarının savunma amaçlı bir önlem olduğunu bölgedeki mevkidaşlarına ilettiğini aktaran Arakçi, "Onlar bize saldırırken oturup onların saldırılarını izleyemezdik." dedi.

Arakçi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın hayatta olup olmadığı sorusuna, "Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar. Yargı Başkanı Meclis Başkanı da tüm üst düzey yetkililer de hayatta herkes görevinin başında." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, bir ya da iki komutanın hayatını kaybetmiş olabileceğini ancak bunun "büyük bir sorun olmadığını" söyledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü, Katar'da ABD'ye ait erken uyarı radarı vuruldu.

#Abbas Erakçi
#ABD
#dünya
#hamaney iran
#iran
#israil
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
#Dünya / 25 Mart 2026
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: “ABD-İsrail-İran savaşı kontrolden çıktı”
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: “ABD-İsrail-İran savaşı kontrolden çıktı”
#Dünya / 25 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran Kızılayı: "66 çocuk yaşamını yitirdi"
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
İran'dan ABD'ye kara harekâtı uyarısı: "Çok ağır bedel olur"
İran’dan ABD’ye kara harekâtı uyarısı: “Çok ağır bedel olur”
Gündem
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
İran, 15 maddelik ABD planına yanıt verdi: "Trump anlaşma için yalvarıyor"
İran, 15 maddelik ABD planına yanıt verdi: “Trump anlaşma için yalvarıyor”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.